Kako bi putovanje na odmor bilo uspješno, bez nepotrebnog stresa i proteklo u zdravlju, potrebno ga je pomno planirati i što manje stvari prepustiti slučaju.

Foto: INZ

Na put ne treba kretati bez "putne apoteke". Njena veličina i sadržaj ovisi o broju putnika i njihovim potrebama, saopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).



Iz INZ-a preporučuju da ukoliko se nosi više vrsta raznih lijekova, treba provjeriti upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane.



Neki su lijekovi više osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da ih se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage, na temperaturi do 25 stepeni.



Također, ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koju putujete, kada su u pitanju lijekovi, njihov transport, te koji su potrebni "papiri" koji trebaju da budu uz lijekove, ističu u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.



- Ako u svojoj putnoj apoteci nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama (u hladnjaku), svakako za njih osigurajte mjesto u torbi-hladnjaku, u za njih propisanim uvjetima. Putnu apoteku čuvati van dohvata djece. Nemojte uzimati lijek koji je promijenio boju ili oblik. Također, čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži, kako biste znali rok trajanja. Ne preporučuje se uzimanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja odštampanog na ambalaži, jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasnost smanjiti, navodi rukovoditelj Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ-u dr. spec Elma Kuduzović.



Putna apoteka uglavnom je istog sadržaja kao ormarić za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje ovisno o dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja (putujete li brodom, u daleke krajeve i slično).



Zdravim putnicima najčešće se savjetuje da im ljetna putna apoteka sadrži pribor za prvu pomoć (sve ono što je potrebno za zbrinjavanje manjih ozljeda i rana - dezinficijens, tj. antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze i komprese, zavoje i flastere te makazice i pincetu), toplomjer (nezaobilazan sastojak poslužiti će i odraslima i djeci), lijek protiv mučnine na putovanju (za one koji ne podnose vožnju, u preporučenoj dozi pola sata prije polaska na put), lijek protiv bolova i za snižavanje povišene tjelesne temperature (tablete za odrasle i sirup za djecu).



Neophodni su i proizvodi protiv proljeva i prašak s elektrolitima za pripravu otopine protiv dehidracije - proljev ili dijareja u putnika vrlo je česta ljetna tegoba. Proljev ljeti može biti opasan zbog povećanog gubitka tekućine i elektrolita, pa postoji povećana opasnost od dehidracije, grčeva i poremećaja rada srca.



U putnoj apoteci mjesto imaju i probiotici - za obnavljanje crijevne flore nakon proljeva korisna su prirodna dopuna prehrane, a sadrže korisne žive probiotičke bakterije, ponekad u kombinaciji s vitaminima i oligoelementima, dodaci prehrani za regulisanje zatvora (čaj, čepići), antihistaminska mast, krema, gel (sredstva za ublažavanje svrbeža, osjećaja pečenja, bola i crvenila kože nakon uboda insekata).



U prirodu ne odlazite bez repelenata - sredstava za zaštitu od insekata, kapi za nos i pastile za grlo (ljeti su česte prehlade, pa je poželjno da vam se pri ruci nađu kapi za smanjenje otoka sluznice nosa te pastile koje će poslužiti za dezinfekciju usta i ublažavanje bolova u grlu), preporučuju iz INZ-a.



- Bilo da putujete na more, u planine ili samo šetate na otvorenom, mislite o zaštiti od sunca, čak i kad je oblačno. Prilikom izlaganja sunčevim zrakama obavezno je, posebno za djecu, koristiti sredstva sa najvećim zaštitinim faktorom (50) koje je potrebno nanijeti u dovoljno debelom sloju minimalno 30 minuta prije izlaska iz kuće, uz ponavljanje svaka dva do tri sata te nakon svakog kupanja. Krema ili gel za njegu kože nadražene sunčevim zrakama i opeklinama hlade i umiruju nadraženu kožu, a mogu poslužiti i za neka slična stanja, poput uboda kukaca - ističe dr. Kuduzović.



Preporuke INZ-a za hronične bolesnike i starije ljude su da prije polaska na put posjete ljekara kako bi dobili savjete o očuvanju zdravlja i da bi na vrijeme pripremili potrebne recepte. Na put ne treba kretati bez medicinske dokumentacije.



Ne zaboravite ponijeti lijekove koje redovno uzimate - prema broju dana, izračunajte koliko vam je lijekova potrebno za put. Saznajte lokaciju ambulante hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti. Ponesite zdravstvene knjižice i ako bolujete od neke bolesti, najvažniju medicinsku dokumentaciju, preporuke su Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.



(24sata.info)