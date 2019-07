Poznat vam je onaj osjećaj kada se probudite usred noći i ne možete više zaspati? Evo što morate napraviti kako biste u samo deset minuta ponovno utonuli u san i propisno se naspavali.

1. Upalite samo najslabije svjetlo.



Morate li na WC upalite samo najnužnije svijetlo jer se tako nećete razbuditi. Naime, svjetlost djeluje stimulirajuće jer ljudski mozak i tijelo interpretiraju svaku svjetlost, bilo da je ona sunčeva ili od lampe, kao znak da se probude.



2. Čitajte kako bi vam se oči umorile.



Posegnite za knjigom ili časopisom koji vam je pri ruci. Ipak, izbjegavajte (pre)uzbudljivo štivo poput trilera koje će vas stimulirati umjesto da vas umiri. Pri tome pazite da se držite savjeta pod brojem jedan, odnosno da ne čitate pod prejakim svjetlom. Možete i zakačiti malu lampicu za čitanje na knjigu.



3. Izbjegavajte korištenje mobitela, računala ili gledanje TV-a jer će vas svjetlost koja dopire iz njih razbuditi.



Vrtite li se bespomoćno po krevetu, probajte se uspavati uz mentalnu vježbu u kojoj ćete planirati slijedeći dan ili opuštajući vikend koji je pred vama.



4. Ostanite ležati na strani tijela na kojoj najviše volite spavati.



Budete li sjedili uspravno ili stajali duže vrijeme, organizam bi to mogao protumačiti kao znak da ostane budan. Želite li se nečime okupirati kako biste opet zaspali, na primjer čitajući knjigu, radite to ležeći.



5. Nemojte jesti.



Mnogi ljudi pogriješe kad otiđu nešto gricnuti misleći da će ih to uspavati. Međutim, jedenje usred noći ima potpuno suprotan učinak. Štoviše, radite li to učestalije tijelo se može naviknuti i konstantno tražiti hranu tijekom noći zbog čega biste se mogli opet buditi.



6. Duboko dišite i opuštajte mišiće.



Probajte tehniku progresivne relaksacije u kojoj sami opuštate određene grupe mišića. Počnite s najvećim grupama mišića poput bedara i leđa, tako da usredotočite misli na te dijelove tijela dišući duboko uz duge uzdahe i izdahe. Opuštanje završite s mišićima šaka i lica.



7. Ne nadoknađujte san tijekom dana.



Nemate li inače naviku popodnevnog spavanja, nemojte to činiti ni onda kada se po noći niste naspavali pa želite nadoknaditi tijekom dana. Tako biste mozak mogli naviknuti na to da se noću budi i nadoknađuje san za dana, piše zadovoljna.hr.





