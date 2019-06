Ishrana igra bitnu ulogu u liječenja kandide, a bitno je primijeniti poseban režim uz terapiju lijekovima.

Ilustracija / 24sata.info

Dužina dijete zavisi od dužine simptoma, njihove jačine i ukupnog zdravstvenog stanja.



Mnoge osobe osjećaju poboljšanje nakon strogog pridržavanja dijete u trajanju od dva do četiri nedjelje. Ishrana treba da bude bogata biljnim vlaknima, a izbacuju se rafinisani šećeri i drugi ugljeni hidratikoje gljivice koriste za rast.



Provjerite sami svoje zdravlje: kućni test za kandidu



Tokom prve dve-tri nedjelje programa, često se preporučuje da se unos ugljenih hidrata smanji na 20-60 grama dnevno.



Kako simptomi nestaju, unos ugljeno hidrata se postepeno povećava. Hrana koja sadrži niske količine ugljeno hidrata je sljedeća: meso, piletina, ćuretina, morska hrana, neko orašasto voće, neskrobno povrće.



Nedozvoljena hrana



Šećer – Pritom se ne misli samo dodavanja šećera u jelo ili čaj, već i proveravati prisutnost šećera u svim jelima. Najbolje je da se izbace svi oblici šećera, budući da oni pomažu rast kandide.



To su: bijeli i smeđi šećer, med. Izbaciti sve namirnice koje sadrže šećere (pročitati na deklaraciji: saharoza, fruktoza, maltoza, laktoza, glikogen, glukoza, manitol, sorbitol, galaktoza, monosaharidi, polisaharidi). Izbaciti: keks, kolače, bombone, čokoladu, marmeladu.



Voće – Sadrži prirodni šećer koji je potreban za rast gljivica. Sljedeću hranu izbacite: smrznuto, konzervirano i suvo voće, voćni sokovi, narandže i đusevi, dinja.



Kvasac – Hranu koja sadrži kvasac treba izbaciti: pekarski i pivski kvasac, suplementi kvasca, pekarski proizvodi s dodatkom kvasca. Izbaciti proizvode od belog brašna. Mogu se koristiti pekarski proizvodi od integralnih žitarica bez dodatka kvasca, ili s dodatkom praška za pecivo.



Sirće – Sirće se proizvodi pomoću kultura kvasaca, stoga ga je potrebno izbaciti: sve vrste sirćeta, majonez, kečap, razne umake, soja umak, senf, kisele krastavce i ukiseljeno povrće, konzervirane masline.



Pečurke – Izbaciti.



Kikiriki, maslac od kikirikija i pistaće – Izbaciti.



Alkohol – Alkoholna pića sadrže šećer koji je potreban za rast gljivica, a osim toga opterećuju jetru i druge organe. Treba izbaciti sve oblike alkohola: vino, pivo, žestoka alkoholna pića.



Kafa, crni čaj – Kafa i crni čaj nisu poželjni, treba izbaciti sve oblike, a izabrati pica poput: vode, biljne supe, svježe sokove, biljne čajeve.



Sireve – Izbaciti i zrele i one sa plijesnima.



Mesni proizvodi – Izbaciti sve mesne proizvode: salame, slaninu, kao i konzeriranu i sušenu ribu. Ostala konzervirana, obrađena i rafinirana hrana – nepoželjna.

Hrana koju treba ograničiti



Mliječni proizvodi – kandida može uticati na metabolizam masnoća, tako da se unos mlečnih proizvoda mora umanjiti. Obično se eliminišu sljedeći mliječni proizvodi: kravlje mlijeko, većina sireva (osim onih s niskim sadržajem laktoze kao što su ementaler, mocarela), sladoled. Poželjan je organski nemasni jogurt koji sadrži povoljne bakterije.



Hrana koja se preporučuje



Umjesto svega navedenog, jedite zdravu hranu koja ne sadrži gljivice i plesni: integralne žitarice poput smeđeg pirinča, prosa, ječma, svježe povrće. Veoma je korisno zeleno povrće pripremljeno na pari. Dozvoljene su i morske biljke, raženi hljeb, kukuruzne kokice, tortilje, tofu, miso, obični jogurt, sveža riba. Novija istraživanja pokazuju kako i prirodno čisto maslinovo ulje, uzimano u malim količinama suzbija neprirodno razmnožavanje gljivica. Bijeli luk, kako sirov, tako i kratko prokuvan pomaže u procesu uklanjanja kandide iz crijeva.



Povrće – Sve vrste povrća, što više u sirovom ili kuvanom obliku: razne salate, paradajz, krastavci, zelje, kupus, luk, beli luk, mahunarke, začinsko bilje, sokovi bez dodataka šećera. Poželjno je koristiti hranu s visokim sadržajem vlakna koja može mehanički odstraniti, integralne žitarice, raženi hljeb, ovsene pahuljice, pšenične klice, brokoli, zeleni i crveni kupus.



Voće – Posebno je koristan limun.



Meso – Živinsko meso, divljač, riba, rakovi, kao i bistra supa.



Svakodnevno se preporučuje mala količina fermentiranih namirnica kao što su obični jogurt (ne voćni!)



Umjereno: smeđi pirinač, krompir, raženi hljeb.





(NN)