Dok mnogi podliježu prevrtljivim trendovima pa svake sezone kupuju nove sunčane naočale, kreme, losione i još mnogo toga ni ne slute koliko to može biti opasno za njih.

Neki od brojnih sastojaka dozvoljeni su za korištenje u malim količinama, uprkos tome što njihovo djelovanje ima potvrđene štetne učinke za organizam.



SINTETIČKI PROIZVODI



Mnogi sastojci korišteni u proizvodima za njegu tijela su sintetički proizvedeni, a oni mogu imati dobro i loše djelovanje na ljudski organizam. Sastojci poput sintetički proizvedene uree su korisni i za njih se ne morate brinuti.



Na drugu stranu, štetne sastojke poput parabena, benzoil peroksida, BHA i BHT kancerogenih prezervativa trebali biste u potpunosti izbjegavati.



Iako štetne posljedice ovakvih sastojaka nećete odmah osjetiti, tokom godina korištenja, njihov će uticaj na vaš organizam porasti i manifestovati se raznim problemima. Neki od takvih problema su kožne smetnje (dermatitis, akne, psorijaza), alergije, poremećaj hormonalnog sistema pa čak i neplodnost. Prirodni sapuni, hladno presana biljna ulja i biljni maslaci idealni su sastojci za dubinsku njegu kože, koji neće uzrokovati iritacije na koži, te moguće neželjene posljedice po zdravlje.



SUNČANE NAOČALE



Nedavno istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji pokazalo je kako više od tri četvrtine jeftinih sunčanih naočala ne pružaju dovoljnu UV zaštitu. Naime, ultraljubičaste zrake, iste one koje uzrokuju opekotine i rak kože, nevidljive su ljudskom oku, a prevelika izloženost njima može uzrokovati brojne štetne učinke za vaš vid. Na prvi pogled se možda čini kako su jeftine sunčane naočale odlična investicija za ljeto ali jeftina plastika kroz koju gledamo iskrivljuje vidno polje i oči se naprežu što u konačnici oštećuje vid i izaziva glavobolje.



Zato, prilikom kupovine sunčanih naočala pripazite na sljedeće:



- Na kvalitetnim naočalama mora postojati oznaka o postotku i vrsti UV zračenja koje blokiraju.



- Kvalitetu sočiva na naočalama možete provjeriti jednostavnim testom. Nakon što stavite naočale rukom prekrijte jedno oko. Pronađite ravnu liniju u koju ćete gledati i polako mičite glavu gore-dole i lijevo-desno. Ako je sočivo kvalitetno, linija u koju gledate ostaće ravna, dok će se u suprotnom činiti pomalo iskrivljenom.



Ipak, važno je naglasiti da ni visoka cijena nije garancija kvalitete.



DUHANSKI DIM



Duhanski dim sadrži preko 6000 hemijskih spojeva, među kojima je oko vise stotina toksicnih. Udisanjem dima te čestice talože se u plućima, uzrokuju njihovo slabljenje i time izlažu lakšem razvitku bronhitisa i ostalih plućnih bolesti.



Iako je prestanak pušenja najbolja moguca preporuka za svakog pušača, to nikada nije tako jednostavno. Ako ne možete prestati pušiti, pređite bar na manje štetne alternative, kao što je IQOS, uređaj koji ne sagorijeva duhan, te se prilikom konzumiranja IQOS-a emituje 90-95 odsto manje štetnih materija nego prilikom pušenja tradicionalne cigarete.



OSVJEŽIVAČI ZRAKA



Prije nego pošpricate prostor nekim od osvježivača zraka, stavite u utičnicu osvježivač na bazi ulja ili zapalite mirišljavu svijeću, potrebno je da dva puta razmislite.



Istraživanja su dokazala da se u osvježivačima nalaze ftalati, a ftalati su toksične komponente. Znači, neki period od osam do 16 sati, kako ljudi borave u prostorijama s osvježivačima zraka, sigurno da nije dobro. Najugroženiji su hronični bolesnici i djeca, a osvježivače bi trebali izbjegavati svi, a pogotovo alergičari. Njihove deklaracije vrve hemijskim spojevima koji ne zvuče baš dobronamjerno.



Da biste svom prostoru osigurali svježinu i lijep miris, prostor možete tretirati i prirodno, uz malo novca i bez štetnih hemikalija.



Stavite u posudu vodu da prokuha pa smanjite vatru i dodajte kriške limuna i narandže. Dodajte im malo cimeta u prahu ili jedan štapić cimeta. Nakon toga ugasite vatru i ostavite da se stanom širi predivan miris.



