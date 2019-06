Vrhunac toplotnog udara koji je uzrokovao pregrijani zrak iz Afrike danas je zahvatio Bosnu i Hercegovinu. S temperaturom koja je na živi prelazila 30 Celzijevih stepeni borili su se građani Banje Luke, Mostara, Sarajeva, Tuzle...

Ilustracija / 24sata.info

Iz Hitne medicinske pomoći Sarajevo apelirali su na sve bh. građane da se u periodu od 13 do 15 sati ne izlažu suncu, jer je tada, kako je za „Avaz“ rekao dežurni ljekar, prim. dr. Tihomir Bera, UV zračenje najveće.



Ozbiljni problemi



Građanima dr. Bera savjetuje minimalno izlaganje suncu. Navodi da se iz kuće ne treba izlaziti bez šešira i flašice vode. Onima koji moraju izaći iz svojih domova poručuje da spas od vrućina barem potraže pod krošnjama drveća u parkovima.



Upozorio je da visoke temperature mogu izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje.



- Zimi iz jednih razloga imamo povećan broj pacijenata, ljeti iz drugih. Mi za 24 sata primimo oko 450 do 500 pacijenata. Najveći krivac za to je neprilagođeni način ponašanja građana, jer iscrpljuju sebe do maksimuma. Nije dobro izlaziti poslije 10 sati bez neke prijeke potrebe, a posebno treba izbjegavati raditi teške fizičke poslove. Ne mislim tu na zaposlene, nego na one koji čiste vrt ili dvorište u vrijeme kada je sunce najjače. Drugo su radnici koji su izloženi ekstremnim uvjetima rada, poput građevinskih radnika ili onih koji asfaltiraju puteve... Na njihove poslodavce se apelira da malo „ispeglaju“ vrijeme rada, pa tako da se ranije sat počne s poslom, da ti radnici imaju pauze kad je sunce najjače. Ljudi su ljudi, nisu to mašine – kaže dr. Bera.



Ukazuje da je nužno unositi što više tečnosti, na prvom mjestu čaja.



- Ljudi koji žive u podneblju gdje su temperature 50 ne piju hladne napitke iz frižidera, nego čaj, jer kada u organizam koji je zagrijan unesete tečnost koja je bila na temperaturi od 10 ili 12 stepeni, može doći do problema. Također, ne možete hodati da ne pokrijete glavu šeširom, kapom ili nečim drugim, niti se možete šetati po gradu da ne stavite naočale. Ne moraju to biti skupe naočale, samo da zaštite rožnjaču – upozorava dr. Bera.



Opekotine i groznica



Upozorava da su najugroženiji oni koji već imaju neke zdravstvene probleme, na prvom mjestu srčani bolesnici.



- Time ljudi već imaju oštećeno zdravlje, njima je ova vrućina dodatak na oštećeno zdravlje. Svjedoci smo da je bilo slučajeva kolabiranja. A nepripremljenom čovjeku, kad izađe na sunce bez zaštite, desit će se da mu pozli. Na visokim temperaturama najveći čovjekov organ koža se oslobađa viška temperature i bori se protiv vanjske visoke temperature znojenjem. Pa tako, ako je vani 38, 39 ili 40 stepeni, koža ne može da se oslobodi tog viška temperature koji se stvara u organizmu te dolazi do velikih problema – ističe dr. Bera.



Posebno je apelirao na građane koji osvježenje traže na bazenima, uz rijeke ili na moru da kožu zaštite kremama.



- Ljudi idu na bazene i dobiju opekotine i groznicu, a imamo takvih slučajeva. Potrebno se zaštititi bilo kakvom kremom. Jednostavno, u ovakvim uvjetima svi moramo više povesti brige o zdravlju, jer niko nema rezervno zdravlje – ukazao je dr. Bera.



(Avaz)