Ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar Ante Kvesić potvrdio je u petak da je na Odjelu intenzivne njege te bolnice zabilježeno prisustvo više vrsta bakterija Klebsiella, dodavši kako to nije nikakva tajna.

- Ovog sata imamo nekoliko vrsta Klebsielle u bolnici, a od toga je jedna "tvrda". Već smo napravili prijavu na tri pacijenta. Gdje god je velika koncentracija teških pacijenata i ogromna količina antibiotika, kao što je to slučaj na intenzivnoj njezi, razvit će se i otporni soj bakterija. Da bismo se riješili infekcije morali bismo se odreći antibiotika - izjavio je dr. Kvesić nakon radnog sastanka o hitnom medicinskom zbrinjavanju hrvatskih državljana u mostarskoj bolnici.



Po njegovim riječima, prije nekoliko dana održan je sastanak stručnog vijeća svih šefova odjela i glavnih sestara SKB Mostar na kojem se govorilo o problemu unutarbolničkih infekcije.



- Osoblju je savjetovano da se sobe što više zrače i čiste po pet puta, a da osoblje što više pere ruke. Poduzimamo sve što protokoli dozvoljavaju i više od toga. Ali to nije rješenje, to je samo kombinacija da zbijemo u jedno mjestu bakteriju – poručio je ravnatelj SKB Mostar.



Hrvatski ministar zdravstva Milan Kujundžić istaknuo je kako problem intrahospitalnih bakterija i bakterija otpornih na antibiotike nije isključivo problem mostarske bolnice već se radi o problemu svjetske medicine.



- To je problem civilizacije i svijeta, i jedan nadolazeći problem gdje crne prognoze kažu da otprilike za dvadesetak godina, ako se nastavi trend korištenja antibiotika, simbolički rečeno prijeti nam kuga kao što je to bio slučaj u 17. stoljeću, budući će se razviti sojevi bakterija koji neće reagirati ni na jedan antibiotik - kazao je ministar Kujundžić.



