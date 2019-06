Narandžasto povrće često se koristi u našim kuhinjama, jer je ukusno i zdravo. Napravite sok od mrkve, jelo sa kuhanom junetinom i vitanimsku salatu.

Sok



Potrebno je: 1 kg mrkve, 250 g šećera, 4 l vode, 5 kesica limuntusa (50 g)



Mrkvu oljuštite, dobro operite i isjeckajte na kolutove. Stavite je u posudu, prelijte sa dva litra hladne vode i skuhajte. Kada omekša, izvadite šargarepu iz vode i ispasirajte u blenderu. Dobijenu kašu vratite u vodu u kojoj se šargarepa kuhala, dodajte šećer, limuntus i još dva litra vode. Kuhajte još pola sata uz povremeno miješanje. Kada se sok malo ohladi, sipajte ga u čiste flaše i uvijte u ćebe da odstoji preko noći, a zatim sok držite na hladnom i mračnom mjestu. Ukoliko želite, umjesto šećera u sok možete da dodate med.



Kuhana junetina



Potrebno je: 600-700 g junećeg mesa, nekoliko krompira, 3-4 veće mrkve, 1 šoljica ulja, so, suhi biljni začin, malo ruzmarina ili peršuna



Mrkvu i krompir očistite i isjecite na polovine, a meso na veće komade. U veću šerpu stavite krompir, meso i mrkvu, dodajte ulje, so, biljni začin, bosiljak ili peršun i nalijte vodu da prekrije sastojke. Sve zajedno kuhajte na umjerenoj temperaturi, dok meso i povrće ne smekšaju. Povremeno, tokom kuhanja, dodajte vodu po potrebi. Jelo poslužite dok je toplo uz salatu, a može i sa renom.



Vitaminska salata



Potrebno je: 1/2 kg mrkve, 2 svježa krastavca, 1 svježa crvena paprika, so, ulje i sirće



Narendajte očišćenu šargarepu, krastavce isjeckajte na kolutove, a papriku na tanke šnite. Dodajte so, sirće i ulje po potrebi i sve dobro promiješajte. U salatu možete da dodate i malo narendanog celera ili isjeckanog mladog crnog luka.





(24sata.info)