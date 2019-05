Regeneraciju jetre prirodnim putem, uz pomoć gorke soli i grejpfruta, treba obavljati u skladu sa preciznim uputstvima kako bi se postigao najbolji efekat.

Jetra koja slovi za glavnu laboratoriju čovjekovog organizma, može da sadrži bezbroj kamenčića koje zvanična medicina ni najsavremenijim metodama ne može da otkrije.



Hronični umor, iscrpljenost, problemi sa varenjem i depresijom, siva i beživotna koža prvi su znaci da je jetri potrebno čišćenje.



Dr Boro Vujasin iz Novog Sada, autor projekta za unapređenje zdravlja "Ishrana budućnosti" predlaže kako da se na prirodan način regeneriše ovaj organ.



"Da bi se napravio napitak za čišćenje jetre, koji se s pravom naziva 'gorki eliksir za zdrav život', potrebno je: pola čaše maslinovog ulja, jedan veliki crveni grejp i četiri kašike gorke soli. Ali, prije nego što se popije trebalo bi da se u nekoliko 'koraka' pripremi organizam.



Prvo se ujutro, na prazan stomak, popiju četiri čaše od po 160 ml vode, zatim šolja čaja od aloje (prethodno zaleđenog 48 sati jer tako ima lekovitiji efekat) i urade lagane vježbe od 20 do 30 minuta. Jer, to su preduslovi da naša 'fabrika života' bude u najfunkcionalnijem stanju", kaže za "Bilje i zdravlje" dr Boro Vujasin.



Oko 11 časova trebalo bi da se jede samo voće i do 14 sati pije se što više vode. Poslije toga ne smije ništa ni da se jede ni pije.



"Poslije 14 časova napravi se rastvor od četiri kašike gorke soli i 6 dl vode, podijeli na četiri dela i stavi u frižider. U 16 časova popije se prva četvrtina. Nakon toga mogu da se isperu usta ili popije nekoliko gutljaja vode.Maslinovo ulje i grejp, od kojih se pravi eliksir, trebalo bi da se ugriju do sobne temperature. U 20 časova popijte još jednu dozu gorke soli, a do 21.30 završite sve aktivnosti i spremite se za počinak.



U 21.45 pripremite smjesu za čišćenje jetre: rukom iscijediti grejp da se dobije bar pola šolje soka, pa u posudu sa poklopcem soku dodati pola šolje maslinovog ulja. Dobro zatvorite posudu i mućkajte dok smesa ne postane vodenasta. Ako treba, idite u toalet jednom ili više puta, ali ne zaboravite da ljekoviti napitak, eliksir pijete tačno u 22 časa", kaže dr Vujasin. Napitak se, inače, pije stojeći tokom 5 minuta (slabi i stariji za 15).



"Poslije ispijanju napitka odmah bi trebalo da se legne. Ako se to ne učini, može да se spriječi izbacivanje kamenčića iz jetre. Leži se na levom boku, a preporuka je da prozor sobe bude otvoren. Ostanite mirni 20 minuta i mislite na to što se dešava u jetri. Možda čak i osjetite kako kamenčići putuju kroz kanaliće. Nećete osjetiti bol, jer su zahvaljujući gorkoj soli, kanali otvoreni. Tokom noći lezite što više na lijevi bok i nemojte se dizati iz krevetja", savetuje naš sagovornik. Dr Vujasin kaže da ova kura čišćenja jetre traje dva dana, pa se za sprovođenje preporučuje vikend.



"Sutradan, oko 7 časova popijte treću dozu gorke soli,a ako osjetite mučninu čekajte da prođe, pa ispijte rastvor. Vratite se u krevet, pa dva sata kasnije, oko 9, uzmite posljednju dozu gorke soli. Odležite još malo u krevetu, a poslije dva sata, oko 11, možete da pijete i jedete: prvo voćni sok, pola sata kasnije malo voća, a poslije sat laganu hranu, na primjer, bareno povrće. Do večere bi trebalo da se osjećate oporavljeno", kaže dr Boro Vujasin.





