Niste ni danas uspjeli istrčati krug koji ste se zadali? Natečene su vam desni? U krevetu ste neupotrebljivi, a s potkoljenice su vam nestale dlake? Da ne nabrajamo dalje – sve su ovo simptomi bolesti srca o kojima nikad ne razmišljate.

Foto: Ilustracija

1. Brzo se umorite tijekom fizičke aktivnosti

Uobičajeno trčite bez poteškoća 4-6 km dnevno, ali odjednom to više ne možete jer vas obuzme umor sličan onome kad bolujete od gripe? Ovo bi mogao biti jasan znak da vaše srce ne pumpa dovoljno krvi po tijelu.



2. Imate problem s erekcijom

Erektilna disfunkcija jedan je od uobičajenih signala da nešto sa srcem nije kako bi trebalo biti. Anksioznost, depresija i stres također mogu uzrokovati poteškoće u seksualnom životu, ali ne treba zanemariti činjenicu da se možda radi o začepljenju srčane arterije što sprečava da krv dospije do vašeg penisa. Vaskularna erektilna disfunkcija najčešći je tip seksualne disfunkcije i obično je uzrokuje jedna od ove dvije bolesti: ateroskleroza ili endotelijalna disfunkcija. Ateroskleroza uzrokuje otvrdnjavanje i sužavanje arterija što dovodi do srčanog i moždanog udara. Endotelijalna disfunkcija onemogućava vaše krvne žile da se opuste koliko je potrebno, a to smanjuje protok krvi kroz tijelo.



3. Odjednom vas je napao kašalj koji tjednima ne posustaje

Ne dopustite da vas dugotrajni kašalj zavara na način da pomislite kako ste uhvatili gadnu prehladu. Ukoliko uobičajeni lijekovi protiv kašlja ne pomognu to bi mogao biti znak da imate problem sa srcem.



4. Otežano dišete tijekom spavanja

Opstruktivna apnea u snu uzrokuje da se usred noći budimo u agoniji, boreći se za zrak. Ovo stanje povezano je s visokim rizikom od bolesti srca, poput srčanog udara, atrijske fibrilacije i srčane aritmije. Tijekom spavanja kod pacijenta s apneom razina kisika opada, zbog čega tijelo signalizira krvnim žilama da se stisnu i pojačaju dostavu kisika u srce i mozak. To uzrokuje probleme s disanjem tijekom noći.



5. Gubite dlake na nogama

Noge bez dlaka mogu biti znak da su vam krvne žile sužene zbog čega je normalan protok krvi onemogućen. To može uzrokovati oslabljenu cirkulaciju u nogama i onemogućiti normalan rast dlaka na tom području.



6. Natečena su vam stopala i noge

Primijetite li da otežano obuvate cipele ili vas čarape stežu, to bi mogao biti znak da imate srčanih problema. Kada vaše srce ne radi učinkovito krvne žile se pune krvlju koja se vraća, odnosno ne otiče dovoljno dobro, a nakupljenu tekućinu guraju u okolna tkiva zbog čega neki dijelovi tijela, poput stopala, trbušne šupljine ili mošnji natiču.



7. Muči vas bol u vratu i čeljusti

Većina ljudi smatra da je bol u prsima prvi znak srčanih bolesti, ali u stvarnosti se prvi simptomi bolesnog srca pojavljuju u drugim dijelovima tijela. Bolovi u vratu ili čeljusti mogu biti znak angine pektoris, srčanog problema koji se javlja kada srcu nedostaje krvi bogate kisikom. Ova bolest se može manifestirati kao pritisak ili stezanje u prsima, a može se širiti i na druge dijelove tijela poput vrata, čeljusti, leđa ili ramena.



8. Patite od kratkog daha

Ukoliko se prilikom uspinjanja uz stepenice osjećate zadihano, to je često znak poteškoća sa srcem. Liječnici preporučuju da dobro upoznate svoje tijelo, njegove mogućnosti i ograničenja da biste mogli primijetiti kada dođe do nekih odstupanja od normale.



9. Natečene su vam desni

Osobe s bolestima desni često pate od natečenih desni uzrokovanih upalom, a upala u tijelu može dovesti do povećanog rizika od srčanog udara. Ljudi koji boluju od parodontoze zapravo boluju od teškog oblika upale, a ta upala može pokrenuti upalne procese bilo gdje u tijelu.



10. Srce vam ubrzano ili nepravilno lupa

Svako srce koje ubrzano kuca ili preskače ritam, može biti znak da je vaš kardiovaskularni sustav "izvan ritma". Aritmija je stanje nepravilnog otkucaja srca koje kasnije može uzrokovati bolest srca, ako se ne liječi pravovremeno i valjano, piše ordinacija.hr.





(24sata.info)