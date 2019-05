Znakovi nedostatka magnezijuma su, prije svega, grčevi u nogama tokom noći, poremećaji u menstrualnom ciklusu, naročito izražen PMS, gastrointestinalni grčevi te migrene.

Primijetite li ove simptome, to je znak da je krajnje vrijeme da nešto poduzmete kako bi nadoknadili manjak magnezijuma.



Do grčeva u mišićima najčešće dolazi za vrijeme sna, a toliko su bolni da uzrokuju buđenje. Čak i kada sâm grč prođe, ostaje neugodan osjećaj napetosti u nogama, kao i strah od ponovne pojave grča. Njima su najviše pogođene žene, sportisti, starije osobe te oboljeli od šećerne bolesti.



Kako više od 30 % trudnica pati od grčeva u mišićima, preporučuje se redovno uzimanje magnezijuma od početka trudnoće. Uz neugodne grčeve, nedostatak ovog minerala manifestuje se i putem migrena, bolnih menstruacija te izraženog predmenstrualnog sindroma.



Osjećaj napetosti u grudima, kao i predmenstrualni grčevi su najkarakterističniji simptomi PMS-a. PMS karakterizuju i povećana nervoza i razdražljivost. Većina simptoma PMS-a mogu se smanjiti dovoljnim unosom magnezijuma u drugom dijelu ciklusa, prenosi Zdravakrava.hr.



Kako magnezijum smanjuje otpuštanje neurotransmitera u živčanim stanicama, dolazi do smanjenja provođenja nervnih impulsa, što je vrlo korisno u situacijama povećane napetosti i stresa. Zbog toga je magnezij poznat i kao "prirodno sredstvo za smirenje".



Pravilnom prehranom možete osigurati dovoljne količine magnezijuma, a nalazi se u ribi, zelenom lisnatom povrću, orasima, mlijeku, žitaricama punog zrna i sjemenkama. Potreba za magnezijem povećava se kod ljudi koji su pod stresom, razdražljivi su i skloni depresivnim stanjima, koji imaju problema s grčevima u mišićima, žgaravicom i usporenom probavom, te kod sportista.





