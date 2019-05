Dvodnevnom akcijom preventivnog i besplatnog pregleda kože u cilju otkrivanja melanoma, koja se provodi u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), ta ustanova, u saradnji s Kantonalnom bolnicom Zenica, obilježava Evropske dane borbe protiv melanoma.

Foto: INZ

Akcija se ove godine provodi pod motom "Borba protiv raka kože počinje brigom za zdravlje kože", a kako ističe prim. dr. Samira Dajić- Hrvanović, inače jedini dermatoonkolog u Federaciji Bosne i Hercegovine, melanom je nazloćudniji tumor kože te je u porastu u BiH i u svijetu.



- Akcije koje mi provodimo, u stvari, spadaju u preventivne aktivnosti i humanitarnog su karaktera. Ukoliko na vrijeme otkrijemo melanom kože, uspješnost njegovog je izlječenja između 90 pa i do 100 posto - kaže doktorica Dajić Hrvanović.



Promjene svjetske klime te način života, napominje dr. Elma Kuduzović iz INZ-a, sve više dovodi do pojave melanoma, od kojeg najčešće obolijevaju osobe starosti između 40 i 60 godina, a kao glavni faktor oboljevanja smatra se prekomjerna izloženost UV zračenju.



- Izrazito visok rizik imaju osobe koje su u djetinjstvu zadobile opekotine od sunca, kao i osobe koje se povremeno intenzivno izlažu UV zrakama - napominje dr. Kuduzović, koja apelira na zaštitu prilikom svake aktivosti pri jakom suncu na otvorenom.



Naročito je to rizično za osobe sa puno mladeža po tijelu, zatim osobe svijetlije puti, očiju i kose, kao i one koje imaju porodičnu predisponiranost na melanom ili neki drugi zloćudni tumor kože.





(FENA)