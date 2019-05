Mango se tradicionalno koristi za čišćenje od toksina, protiv anemije i kao lijek za bolesti nervnog sistema.

Ilustracija / 24sata.info

Plod, lišće, korijen, kora, čak i sjeme manga sadrže vrijedne nutrijente, posebno fenole i flavonoide. Ovo egzotično supervoće bogato je vitaminima A, B kompleksom (pogotovo B6), C, E i beta karotenom, od kojeg organizam stvara vitamin A. Može se pohvaliti i aminokiselinama, kalcijem, željezom, magnezijem, kalijem i drugim vrijednim sastojcima koji pomažu u održavanju dobrog zdravlja i izgleda. Zbog svega, mango se vijekovima koristi kao hrana i lijek.



Danas mango možete kupiti u skoro svakoj većoj trgovini, pa ne postoji razlog da sebi ponekad ne priuštite ovo nevjerojatno ukusno i ljekovito voće.



Mango se koristi i za poboljšanje stanja problematične kože te čišćenje organizma. Svježi mango sadrži cijeli niz antioksidanata, poput beta-karotena i vitamina C, te se zato smatra idealnom namirnicom za one koji boluju od bolesti nervnog sistema. Antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale, povećavaju prohodnost arterija te smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara.



Ovo supervoće bogato je dijetalnim vlaknima, zbog toga se preporučuje u slučaju usporene probave. Sadrži i probavne enzime koji smiruju želudac i pomažu kod povećanog lučenja želučane kiseline.



Naučnici s američkog Instituta za agronomiju objavili su rezultate istraživanja koje je pokazalo da mango može spriječiti ili čak zaustaviti rast stanica raka. Najbolji rezultati postignuti su kod raka dojke, prostate i probavnog trakta. Zbog visokog udjela željeza, mango se preporučuje svima koji pate od anemije, a posebno trudnicama i ženama u menopauzi.



Trudnice, kojima su ljekari propisali dodatke prehrani sa željezom mogu dio svojih potreba za ovim elementom zadovoljiti jedući ukusni mango.



Svježi mango dobar je izvor kalija. Sto grama ploda posjeduje čak 156 mg ovog minerala. Kalij igra važnu ulogu u prenosu tjelesnih tekućina i radu srca te pomaže pri regulaciji visokog krvnog pritiska.





(NN)