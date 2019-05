Anksioznost, koju osjećate kada brinete o porodici, poslu, finansijama ili kada ste u saobraćajnoj gužvi, dovodi barem kratkotrajno do visokog krvnog pritiska, piše Time.

Ilustracija / 24sata.info

"Naš um i misli povezani su s našim srcem", kaže Christopher Celano iz Massachusetts General Hospital u Bostonu. Kada vas nešto čini anksioznima, radi li se o nekoj hitnoj, trenutnoj situaciji ili o stalnoj zabrinutosti, nervni sistem inicira reakciju koja povisuje krvni pritisak.



"Umjerena anksioznost može nas motivirati", kaže Celano. Može pomoći da započnemo vježbati ili nas tjera na zdraviji izbor hrane. Ali mora postojati ravnoteža. "Parasimpatički nervni sistem pomaže opuštanju i balansiranju parasimpatičkog i simpatičkog nervnog sistema što je esencijalno za zdravlje srca", istakao je Celano, prenosi Klix.



Neki ljudi koji pate od anksioznosti ne postižu ovu ravnotežu i tokom vremena to može utjecati na zdravlje srca. "Osobe koje su hronično anksiozne mogu imati promjene imunološkog sistema, krvnih žila i platela što sve doprinosi bolestima srca", upozorio je Celano.



Istraživanje iz 2015. godine pokazalo je da ljudi koji imaju visok nivo anksioznosti vjerovatnije razviju hipertenziju. Kada je anksioznost jaka i traje duže, rezultira aktivnošću nervnog sistema koji diže pritisak i može potaknuti nastanak bolesti krvnih žila, pišu autori studije. Lako je uspostaviti uzročno-posljedičnu vezu između anksioznosti i visokog krvnog pritiska. Teže je reći pridonosi li česta anksioznost razvoju kontinuirane hipertenzije.



Postoji više načina kako se riješiti ovog problema, od meditacije, vježbanja do lijekova. Čak ako se i ustanovi da sama anksioznost ne doprinosi bolestima srca, i dalje je važno ne brinuti previše. Bez obzira na to doprinosi li hronična anksioznost hipertenziji, upravljanje tjeskobom i stresom, važan je aspekt održavanja visokog kvaliteta života. Anksioznost se nikako ne smije zanemariti.



(24sata.info)