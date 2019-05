Poremećaji osjeta mirisa povezani su s rizikom od rane smrti, stoji u rezultatima najnovije studije.

Ilustracija / 24sata.info

Starije odrasle osobe koje nisu bile u stanju prepoznati ili razlikovati određene mirise imaju 46 posto veću vjerovatnoću da će umrijeti deset godina prije u odnosu na one koji imaju oštrije čulo njuha.



Istraživači sugeriraju da bi testovi čula mirisa mogli postati rutinski dio pregleda ljekara opće prakse, jer bi oslabljenost ovog čula mogao biti rani znak bolesti.



"Oslabljenost čula njuha postaje sve češći problem kako ljudi stare i postoji veza s većim rizikom od preuranjene smrti. Naša studija je prva koja razmatra potencijalne opasnosti ovog poremećaja", rekla je dr. Honglei Chen.



Rezultati do kojih su istraživači došli dobijeni su od skoro 2.300 muškaraca i žena koji su učestvovali u studiji o starenju. Učesnici, u dobi između 71 i 82 godine, bili su zamoljeni da identificiraju 12 zajedničkih mirisa, a zatim su rangirani na osnovu toga koliko su dobro obavili ovaj zadatak. Naime, osjet njuha rangiran je kao slab, umjeren ili dobar bez obzira na spol.



U poređenju s onima koji imaju potpuno očuvano čulo njuha, oni za koje je ustanovljeno da imaju neku vrstu poremećaja njuha imaju 46 posto više šanse da će umrijeti deset godina prije ostalih, javlja Sky News.



Test mirisa je čak bio povezan i s ranom smrću i vitalno zdravijih učesnika u istraživanju, prema studiji objavljenoj u Annals of Internal Medicine.



Iako su problemi u vezi s čulom njuha povezani s Parkinsonovom bolešću i demencijom, kao i s gubitkom težine, ovo objašnjava samo 28 posto od svih uzroka smrti kod ljudi, prenosi Klix.



"Mi nismo došli do razloga kojima ćemo objasniti više od 70 posto povećanja rizika koji dovode do smrti. Moramo saznati šta se dogodilo s ovim procentom", dodala je Chen.



(24sata.info)