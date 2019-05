Biljka divlje jagode uspješno otklanja simptome proljetnog umora, pročišćava organizam, njeguje kožu lica i tijela, a mogu je upotrebljavati i dijabetičari.

Ilustracija / 24sata.info

Kod izuzetno osjetljivih osoba može izazvati alergijsku reakciju pa takve osobe trebaju pripaziti i ne konzumirati jagode ako znaju da su alergični.



Biljka divlje jagode cvjeta od proljeća do sredine ljeta, a ponekad se desi da cvjeta i po drugi put ujesen. Prvi plodovi mogu se naći već u maju, a ubiru se sve do jeseni. Divlje jagode ili još poznatije kao šumske jagode, vole šumarke i svijetla osunčana mjesta.



Biljka divlje jagode se koristi za pripremu čaja koji čisti krv, jetru, bubrege i umiruje nervni sistem. Ovaj čaj se priprema od lišća divlje jagode. Ovo voće je u velikoj mjeri bogato vitaminom C pa tako samo jedna šaka šumskih jagoda zadovoljava dnevne potrebe organizma za ovim vitaminom.



Jagode osvježavaju lice pa se za njegu lica priprema maska od divljih jagoda tako što se desetak plodova propasira i pomiješa s malo mlijeka. Na licu se drži oko dva-tri sata ili još bolje tokom cijele noći. Ujutro se maska ispere mlakom vodom. Ova maska čisti i osvježava lice, a koži daje lijep ten.



Biljka divlje jagode je odlična i za cirkulaciju pa može biti i dobar saveznik u borbi protiv celulita.



Jagoda kao lijek preporučuje se za liječenje zatvora i tegoba koje se nazivaju "lijena crijeva", a koristi se i u liječenju reumatizma, jetre, anemije, nervoze.



Biljka divlje jagode sadrži sve vitamine B grupe, vitamin E, karoten, flavonoide, željezo, kalcijum. U jednoj porciji jagoda se nalazi 134 mg kalijuma koji reguliše krvni pritisak i djeluje kao zaštita od negativnog učinka natrijuma. Jagode pripadaju grupi najzdravije hrane za srce.



Plodovi obične divlje šumske jagode znatno su sitniji od kultivara domaće jagode. Divlje jagode u sebi ipak sadrže mnogo veću koncentraciju hranjivih i ljekovitih supstanci od domaće jagode. Romantičnog izgleda, prekrasnog mirisa i očaravajućeg okusa, divlja šumska jagoda spada u najomiljenije divlje biljke.



Vrlo zanimljiv je i detalj da biljka divlje jagode sadrži i elaginsku kiselinu koja sprječava širenje stanica raka te se može vezati na stanice koje uzrokuju rak i tako spriječiti njihovo negativno djelovanje. Da bi se što bolje sačuvale hranjive i ljekovite supstance, šumske jagode treba prati samo kratko pod laganim mlazom vode i to neposredno prije jela.



Divlja jagoda je pravi, mali, vrijedni saveznik u vašem zdravlju.





(NN)