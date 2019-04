Prema velikoj studiji koja je obuhvatila čak 16 zemalja svijeta, izostanak dojenja može povećati šanse da dijete postane pretilo.

Ilustracija / 24sata.info

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koji su vodili istraživanje širom Evrope, pozivaju na ohrabrivanje žena na dojenje, kao i na ograničavanje promocije mlijeka u prahu koje, kaže jedan od autora studije dr. Joao Breda, nije zdravije.



"Moramo da uzmemo u razmatranje više mjera za podsticanje dojenja, kao što je propisno plaćeno porodiljsko odsustvo. Potrebno je manje reklamirati mlijeko u prahu, što može razbiti iluzije nekih majki da je ono jednako dobro za bebe kao i njihovo mlijeko", rekao je Breda iz Evropskog ureda za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti.



Istraživanje je pokazalo da je više od 77 posto majki širom Evrope dojilo svoju djecu, ali su stope u pojedinim državama varirale. U Irskoj 46 posto majki nikada nije dojilo, a u Francuskoj 34 posto. Stručnjaci preporučuju da žene isključivo doje šest mjeseci ako su u mogućnosti, prenosi Guardian. Podaci su dobijeni od skoro 30.000 djece koja su praćena u okviru inicijative WHO.



Stope dojenja u Velikoj Britaniji su izrazito niske. Iako 81 posto majki u Velikoj Britaniji počinje da doji, za šest sedmica ovaj procenat pada na 24 posto u Engleskoj, 17 posto u Velsu i 13 posto u Sjevernoj Irskoj prema najnovijim podacima.



U prosjeku oko 16,8 posto djece koja nikada nisu bila dojena bila su gojazna u poređenju s 13,2 posto koja su bila dojena u određeno vrijeme i 9,3 posto djece koja su dojena šest mjeseci ili duže, prenosi Klix.



Nalazi WHO predstavljeni na Evropskom kongresu o gojaznosti u Glasgowu i objavljeni u časopisu Obesity Facts, kažu da postoji više razloga zbog kojih bi dojenje moglo zaštititi djecu od pretilosti. Isključivo dojenje odgađa uvođenje čvrste hrane koja je u kasnijoj fazi života glavni izvor energije i kalorija. Postoje i neki dokazi da bebe koje su hranjene mlijekom u prahu imaju viši nivo inzulina u krvi koji može da stimulira taloženje masti.





