Porast broja oboljelih od morbila ili ospica koji je zabilježen u 2019. godini u Federaciji BiH, gdje je 519 prijavljenih slučajeva u Kantonu Sarajevo, 92 u Srednjobosanskom, 16 u Zeničko-dobojskom kantonu, 11 u Unsko-sanskom, pet u Kantonu 10, tri u Tuzlanskom, dva u Bosanskopodrinjskom i jedan u Posavskom, predstavlja rizik za daljnje širenje ove bolesti među osjetljivom populacijom u Federaciji BiH - rečeno je Feni iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Zavod je, kako ističu, odmah po saznanju o povećanom broju oboljelih, uputio dopis svim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo da se intenziviraju mjere za sprečavanje širenja bolesti, u skladu sa Strateškim planom eliminacije morbila, rubeole i prevencije kongenitalne infekcije virusom rubeole evropskog regiona Svjetske zdravstvene organizacije, što znači jačanje sistema nadzora koje uključuje temeljito istraživanje slučajeva, njihovo laboratorijsko potvrđivanje i povećan stepen vakcinisanih.

Kao razlog, iz Zavoda navode da se posljednjih godina u Federaciji BiH registriraju niži obuhvati imunizacijom djece cjepivom protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP cjepivo). Kako naglašavaju, najveći broj oboljelih je necijepljen, nepotpuno cijepljen ili nepoznatog cijepnog statusa.

- U 2016. godini, obuhvat je iznosio 63,5 posto za prvu dozu cjepiva, u 2017. godini 62,8 posto i u 2018. godini 82,1 posto. Niže vrijednosti obuhvata imunizacijom, od ciljnih 95 posto, zabilježene su u svim kantonima u Federaciji BiH, što ostavlja mogućnost širenja virusa među osobama koje nisu zaštićene - rečeno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Ističu da je cijepljenje djece protiv morbila ključna javnozdravstvena strategija u kontroli ove bolesti, kako u BiH tako i u drugim zemljama.

- Sigurno i učinkovito MRP cjepivo je u upotrebi u Bosni i Hercegovini skoro četrdeset godina. Prema Programu imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, predviđene su dvije doze MRP cjepiva, u dobi od 12 mjeseci i u šestoj godini, a sva propuštena cijepljenja se mogu nadoknaditi – naglašavaju.

U Republici Srpskoj, od početka godine do danas, bilo je ukupno sedam potvrđenih oboljelih od morbila i dvoje oboljelih čiji su uzorci u radu, tri sumnjiva slučaja koji laboratorijski nisu potvrđeni i pet laboratorijski negativnih slučajeva koji su bili sumnjivi na ovo oboljenje.

- Dakle, od početka godine ukupno imamo 12 slučajeva morbila (računajući i dva u radu). U pogledu geografske distribucije, četiri pacijenta su iz Istočne Ilidže, tri iz Zvornika, po dva iz Banje Luke i Dervente, te jedan pacijent iz Pala – kazala je za Fenu načelnica Službe za epidemiologiju u Instituta za javno zdravstvo RS dr. Nina Rodić Vukmir.

Istakla je da je prema uzrastu, pet osoba uzrasta preko 30 godina, u kategoriji pet do devet godina prijavljena su tri oboljela, a u kategorijama od jedne do četiri, deset do 14, 15 do 19 i 20 do 29 godina registrirano je po jedno oboljelo od morbila.

- Obuhvat MRP vakcinom u 2018. godini je nešto bolji u odnosu na prethodne dvije godine, ali je i dalje ispod nivoa koji osigurava prekid cirkulacije virusa u populaciji tj. odsustvo slučajeva i epidemija. S obzirom da su morbili visoko kontagiozna virusna bolest, pad kvaliteta kolektivnog imuniteta i porast broja osjetljivih osoba predstavljaju prijetnju od ponovnog epidemijskog javljanja bolesti. MRP vakcina se, prema programu obavezne vakcinacije u Republici Srpskoj, daje u dvije doze sa navršenih 12 mjeseci i sa šest godina (odnosno pred upis u osnovnu školu) – potcrtala je Rodić Vukmir.

Naglasila je da je obuhvat vakcinacijom niži od 90 posto kod vakcinacije MRP, DT i TT vakcinama, kao i kod revakcinacije DTaP-IPV-Hib vakcinom.

- Da bi se eliminirala opasnost od pojave i prenosa ovih bolesti, neophodno je da sva djeca budu vakcinirana prema kalendaru vakcinacije na vrijeme tj. u skladu sa uzrastom za koji su navedene vakcine neophodne – naglasila je.

Također, rečeno je da zbog niske stope vakcinisanja prijeti opasnost i od pojave drugih vakcinopreventabilnih bolesti (dječije paralize i dr.).

Iz obje zdravstvene institucije ističu da je suradnja roditelja u razumijevanju i prihvatanju cijepljenja prioritet u postizanju i održanju visokih obuhvata imunizacijom i sprečavanju potencijalnih epidemija.

