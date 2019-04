Gladovanje u večernjim satima neće vam pomoći kod mršavljenja. Mnogi odlaze u krevet praznog želuca, ne jedu satima prije spavanja.

Ilustracija / 24sata.info

Bez obzira koji razlog bio, ovo i nije baš tako dobra odluka kako mislite. S vremena na vrijeme neće se dogoditi ništa posebno, ali ako vam to pređe u naviku…



U tom slučaju moglo bi uticati na nivo insulina, holesterola i rad štitne žlijezde, a to može dovesti do disbalansa hormona koji onda može uzrokovati brojne druge probleme.



Osjećaj gladi prije spavanja uzrokovće nesanicu. Mozak će dobiti informaciju da ste gladni i neće vam dopustiti da čvrsto zaspite.



Gladovanje u večernjim satima neće vam pomoći ni kod mršavljenja. Tijelo će akumulirati masnoće kako bi "sačuvalo" energiju. Često osobe koje ne jedu uveče preskaču i doručak što utiče na razdražljivost i neraspoloženje.





(24sata.info)