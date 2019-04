Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a u BiH nizom aktivnosti obilježava Europsku sedmicu imunizacije.

Ilustracija / 24sata.info

Osnovni cilj je podići svijest javnosti o značaju imunizacije, osigurati tačne i pouzdane informacije, vratiti povjerenje dijela roditelja u imunizaciju, te u konačnici postići odgovarajući procent imuniziranih da bi se održao kolektivni imunitet protiv zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.



Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez kaže Feni da su pedijatrijske službe u BiH heroji jer djeluju u teškom okruženju gdje su 'antivakcinalni lobiji napravili prilične štete procesima imunizacije'.



- U imunizaciji postoji samo jedan stav. To je stav nauke, a nauka dokazuje da je vakcina najefikasnije sredstvo u borbi protiv zaraznih bolesti i, na neki način je, sama žrtva svoje uspješnosti jer smo zaboravili kako izgledaju određene bolesti protiv kojih se cijepimo - naglasio je.



Naglašava da je, zahvaljujući angažmanu zdravstvenog sektora, stopa imunizacije u porastu, a cilj je da bude još mnogo veća.



- Prošle godine je to bilo za 20 posto. Ove godine očekujemo da će to biti i više. Idemo ka cilju da imunizacija bude 95 posto da bismo stekli kolektivni imunitet, da bi nam djeca bila sigurna - naglasio je.



Ovogodišnja tema Europske sedmice imunizacije 'Zaštićeni zajedno: cjepiva djeluju' slavi tzv. heroje imunizacije - od roditelja i članova zajednice, do zdravstvenih radnika i inovatora koji svojim angažmanom mogu utjecati na to da svi budu zaštićeni.



Države članice Svjetske zdravstvene organizacije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, obilježavaju Evropsku sedmicu imunizacije (ESI) svake godine, u posljednjoj sedmici aprila. Žele skrenuti pažnju svim građanima na značaj i nužnost vakcinacije.





(FENA)