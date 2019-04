Nova studija američkih znanstvenika pokazala je da preskakanje doručka može za 87 posto povisiti rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti. Doručak je, ističu, vrlo važan obrok u danu.

Ilustracija / 24sata.info

Američko istraživanje analiziralo je medicinske podatake unazad 18 godina za 6550 ljudi starijih od 40 godina koji su imali teškoće sa srcem. Znanstvenici Sveučilišta u Iowi u SAD-u pretraživali su upitnike koje su pacijenti ispunjavali prilikom prijema u bolnicu. Svima je zajedničko bilo i pitanje: Koliko često jedete doručak?



Oko 59 posto ispitanika doručkovalo je svakog dana, no 5,1 posto njih nikad nisu doručkovali, njih 10,9 posto doručak je jelo rijetko, a 25 posto su ga preskakali nekoliko dana. Tim je pronašao jasnu poveznicu između navika oko doručka i rizika za zdravlje srca - tvrde. Oni koji nisu doručkovali imali su 87 posto veće šanse za razvoj srčanih problema.



"Vjeruje se da je doručak vrlo važan dnevni obrok, a u Sjedinjenim državama unazad 50 godina zamijetili smo porast broja ljudi koji ga preskaču. Više od 23,8 posto mladih ne doručkuje svakog dana", napisali su autori studije u obrazloženju.



Tvrde kako je ovo prva retrospektivna studija koja povezuje navike doručkovanja sa smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti. Istaknuli su nekoliko detalja. Tvrde, naime, da su ljudi koji preskaču doručak skloniji konzumaciji nezdravih grickalica. Dodatno, doručak pomaže u ravnoteži razina šećera u krvi te kontrolira krvni tlak, piše Daily Mail.



Svoja otkrića objavili su u časopisu American College of Cardiology nadovezujući se na slične studije koje su pokazale da ljudi koji preskaču doručak i jedu večeru kasnije imaju manje šanse preživjeti infarkt. Preskakanje doručka promovirali su slavni pojedinci tvrdeći da im to pomaže u mršavljenju.



Prim.mr.sc. Mirjana Jembrek Gostović, dr. med specijalistica je kardiologije i ističe kako prehrana općenito ima važan utjecaj na zdravlje srca i važni su svi obroci, pa i doručak.



"Balans prehrane je izuzetno bitan, naročito već u djetinjstvu od vrtića i kod djece u razvoju. Treba paziti na balans ugljikohidrata, masti i bjelančevina. Važno je i pojede li netko doručak ili ne. Često mislimo da stol za doručak treba biti prostrt skoro kao doručak za Uskrs, a to nije točno. Doručak znači i čašu prirodnog soka od agruma kojih je na tržištu puno, zdjelica voća, mlijeka, čaja. Taj doručak ne mora biti obilan. Dobro je da je redovit i stvara dobre navike kod mladih i kasnije kod odraslih. Nije dobro da djeca otrče u školu i glavni prehrambeni artikl su im peciva, pekarski proizvodi. Masni su, puni aditiva, i sigurno da to nije nešto što bismo preporučili", pojasnila je dr. Jembrek Gostović, pišu 24 sata.





(24sata.info)