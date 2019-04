Konzumiranje vode pomaže da u organizam unosimo manje kalorija, doprinosi nižem nivou šećera i holesterola i manjem unosu soli, rezultati su istraživanja objavljenog u časopisu Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Ilustracija / 24sata.info

Odabirom vode umjesto kaloričnih i slatkih napitaka ne samo da nećete dobijati kalorije, nego će njeno konzumiranje biti dobro za pravilno funkcionisanje organa i ispiranje toksina. Konzumiranje vode nam pomaže da manje jedemo.



Naučnici s Univerziteta Illinois analizirali su podatke više od 18 hiljada odraslih osoba o svemu što su izjavili da su jeli i pili tokom deset dana. Količina vode od pojedinca do pojedinca nije se previše razlikovala.



Provođenjem njihovih odgovora kroz simulacije, temeljem niza podataka, naučnici su ustanovili da povećanje dnevne potrošnje vode između jedne i tri čaše korelira sa smanjenjem ukupnog dnevnog unosa energije za od 69 do 206 kalorija.



To zvuči malo, ali 206 kalorija za 17 dana predstavlja pola kilograma masti. Također se smanjio unos šećera za između 6 i 8 grama, natrija između 78 i 235 miligrama i holesterola između 7 i 21 gram.



Nosilac istraživanja dr. Ruopeng An tvrdi da postoje dva razloga zašto bi voda mogla učiniti ljude suzdržanijima u jelu.



"Prvo, učinak supstitucije, ljudi piju vodu umjesto slatkih pića. Drugo, možda osjećaju da su njihove potrebe zadovoljene trbuhom punim vode pa neće jesti toliko grickalica", kaže dr. Ruopeng An.



Dosadašnja su istraživanja bila podijeljena u vezi s tim pomaže li više vode gubitku kilograma.



Jennifer Kuk, profesorica kineziologije na kanadskom Yorku, smatra da postoji određena istina u ideji da pijenje vode može smanjiti potrebu za kalorijama ispunjavanjem želuca, ali da će se želudac tokom vremena razvući.





(24sata.info)