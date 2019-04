Mladi luk, koji zajedno s bijelim lukom, crvenim lukom, porilukom i vlascem spada u biljnu porodicu Allium, pravi je vjesnik proljeća te je nezaobilazan sastojak proljećne trpeze.

Osim što svojim specifičnim ukusom i mirisom podiže svako jelo, mladi luk je izuzetno zdrav jer obiluje vitaminima, mineralima i antioksidansima.



Budući da je siromašan kalorijama, izvrstan je izbor i za sve one koji paze na liniju. Osim što obiluje vlaknima, mladi luk sadrži vitamine A, C i K te vitamine B-grupe.



Bogat je sumporom, bakrom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, kalcijumom, hromom i manganom te polifenolom kvercetinom.



Iako ga možete dinstati i pripremati na razne druge načine, za maksimum zdravstvenih dobrobiti najbolje je da ga jedete u sirovom obliku, s njegovim dugim zelenim listovima.



Mladi luk se uzgaja već više od 5.000 godina na gotovo svim kontinentima, a posebno je rasprostranjen u Evropi, Aziji te Sjevernoj i Južnoj Americi.



Bogatstvo ukusa, mirisa i nutrijenata



Kao i većina drugih namirnica, mladi luk u sirovom obliku ima daleko veće nutritivne vrijednosti i snažnije djelovanje nego termički obrađen. Ipak, vrlo kratkim kuvanjem nećete znatno izgubiti njegove dobrobiti, pa slobodno možete uživati i u omiljenim delicijama s ovim zdravim povrćem. Malene bijele glavice mladog luka svi naprosto obožavaju. Ali apsolutno se ne smije zanemariti njegovo zeleno lišće, u narodu poznato kao pero mladog luka. Nutritivne vrijednosti lišća su čak i veće od onih sadržanih u glavici. Na primjer, u kilogramu glavica mladog luka sadržano je oko 8,5 grama vitamina C, a u zelenim listovima oko 38 grama. U glavicama ima oko 0,3 miligrama karotena (provitamina A), a u zelenim listovima 1,2 miligrama. U glavici luka ima 175 miligrama kalijuma, a u listovima 231 miligram.



1. Imunitetna bomba



Mladi luk obiluje vitaminima i mineralima. Posebno je bogat vitaminima A i C, koji garantuju zdravlje cijelog organizma, snaže imunitet te su efikasni borci protiv infekcija u tijelu. Vitamin A ključan je i za zdravlje očiju, zarastanje rana, ali i u liječenju nekih crijevih bolesti.



2. Čuvar kostiju i zuba



Ovo povrće zelenih listova sadrži i značajne količine kalcijuma te vitamina K, koji su prijeko potrebni za održavanje gustoće kostiju i zuba. Vitamin K ključan je i u procesu zgrušnjavanja krvi.



3. Saveznik zdravog srca



Mladi luk saveznik je zdravog srca i krvožilnog sistema. Dobar je izvor kalijuma te biljnog pigmenta kvercetina koji snižava visok krvni pritisak, a sadrži i tvari koje pospješuju cirkulaciju te smanjuju šansu od dobijanja dijabetesa tipa 2.



4. Otvarač probave



Mladi luk, a pogotovo njegovi zeleni dijelovi dobar su izvor prehrambenih vlakana koja poboljšavaju probavu i rad crijeva.



5. Saveznik fit tijela



U stotinu grama zelenog luka nalazi se svega tridesetak kalorija pa se zato njegova konzumacija preporučuje osobama koje pokušavaju skinuti kilograme ili održati zdravu tjelesnu masu.



6. Smanjuje rizik od raka i tumora



Sumporni spojevi uveliko su zaslužni za antikancerogeno djelovanje ovog povrća. Alil-sulfid koji sadrži mladi luk znatno smanjuje rizik od nastanka tumora ili karcinoma, a posebno snažnu zaštitu pruža protiv raka debelog crijeva.



Mladi luk sadrži i flavonoide, koji su takođe moćni saveznici vašeg zdravlja. Flavonoidi inhibiraju proizvodnju enzima ksantin oksidaze, koji je krivac za oštećenja ćelija koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala.



7. Čuva zdravlje vida



Ovo povrće obiluje i luteinom i zeaksantinom, koji dokazano pomažu očuvanju dobrog vida. Osim toga, u njemu se nalazi i vitamin A, koji takođe štiti zdravlje očiju.



Kod velikog manjka ovog vitamina u prehrani, vid se može znatno pogoršati te se kod osobe može pojaviti i tzv. noćno sljepilo.



Takođe, konzumacijom mladog luka smanjićete rizik od makularne degeneracije, koja može rezultirati gubitkom vida.



8. Doprinosi mladolikom izgledu



Česta konzumacija mladog luka doprinosi lijepom i njegovanom izgledu kože. Vitamin A sadržan u ovom povrću smanjuje vidljivost hiperpigmentacijskih mrlja te pospješuje proizvodnju kolagena, čiji nedostatak uzrokuje suvoću kože, pojavu bora i celulita. Vitamin C takođe smanjuje hiperpigmentaciju i podstiče proizvodnju kolagena, učvršćuje kožu, ublažava upalne procese, smiruje crvenilo i ubrzava zacjeljivanje oštećene kože. Vitamin E štiti i hidrira kožu te ublažava štetno djelovanje UV zraka. Minerali selen i bakar, prisutni u mladom luku, takođe su odlični saveznici u borbi protiv starenja ćelija kože. Mladi luk je vrlo dobro sredstvo za podsticanje rasta kose. Prema istraživanju objavljenom u "Journal of Dermatology", redovna primjena soka od luka na vlasištu daće pozitivne rezultate već u roku od mjesec. Iscijedite što je moguće više soka iz stabljike luka, nanesite ga na vlasište te masirajte nekoliko minuta. Ostavite da odstoji oko pola sata, a zatim kosu operite šamponom.





