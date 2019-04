Bez obzira na to da li godinama uzimate kontracepcijske pilule ili razmišljate o početku, svi znamo da oralni kontraceptivi sprečavaju da ostanete u drugom stanju.

Međutim, postoji mnogo drugih veoma interesantnih činjenica koje vjerovatno niste znali o kontraceptivima.



U kratkim crtama, kontracepcijske pilule uglavnom se temelje na hormonima progestinu i estrogenu te sprečavaju da jajnici svakog mjeseca otpuštaju jajne ćelije. Tablete koje sadrže samo progestin, s druge strane, zgušnjavaju sluz grlića maternice, što otežava ulazak sperme u uterus.



Ublažavaju simptome menstruacije



Hormoni u oralnim kontraceptivima sprečavaju trudnoću, ali oni imaju dodatnu sposonost ublažavanja simptoma menstrualnog perioda, kaže dr. Kecia Gaither. Osim što ublažava teška krvarenja, pilula može pomoći da se ublaže grčevi u toku perioda, da se smanji mogućnost nastanka akni pa čak i da spriječe menstrualne migrene.



Neki lijekovi mogu učiniti vaše pilule manje efikasnim



Stručnjaci znaju da antibiotici kao što je griseofulvin i rifampicin mogu spriječiti kontracepcijske pilule da djeluju kako treba, a dokazi ukazuju i da bi druge vrste antibiotika mogle imati isti efekt, prenosi Health24.



"Antibiotici mogu povećati aktivnost jetrenih enzima koji metaboliziraju određene pilule, uključujući i pilule za kontrolu rađanja", objašnjava dr. Daniel Kort.



One mogu smanjiti rizik od nastanka nekih bolesti



Čini se da oralni kontraceptivi igraju ulogu u sprečavanju nekih vrsta raka. Žene koje su uzele pilulu imaju do 50 posto manje šanse da će dobiti karcinom jajnika, najmanje 30 posto manja je vjerovatnoća da će dobiti karcinom endometrija i do 20 posto manja vjerovatnoća da će dobiti rak debelog crijeva. Čini se da uzimanje pilule smanjuje rizik od nastanka i reumatoidnog artritisa za čak 19 posto, pokazalo je nedavno istraživanje u Švedskoj.



Ne morate pauzirati



Jeste li ikada čuli za tezu da je dugoročna upotreba kontracepcijskih pilula loša za zdravlje? Neki utjecajni naučnici upozoravaju da uzimanje oralnih kontraceptiva godinama može narušiti plodnost. Međutim, to nije istina.



"Ne treba praviti pauzu od upotrebe oralne kontracepcije osim ako to ne želite", kaže dr. Gaither, prenosi Klix.





(24sata.info)