Došlo je ljepše vrijeme i gdje god pogledate možete vidjeti ljude kako se voze biciklima.

Foto: Ilustracija

A to nije ni čudo, s obzirom na to koliko je vožnja bicikla dobra po zdravlje, jer osim što vi stičete kondiciju, gubite kilograme i oblikujete mišiće, ako ste biciklom zamijenili automobil, onda čuvate i okolinu. Redovnom vožnjom možete značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti i visokog pritiska, povećati izdržljivost organizma, uticati na poboljšanje probave i smanjenje stresa... Vožnja biciklom jedan je od najefikasnijih načina vježbanja koji postoje.



Sagorijeva kalorije



Bicikliranjem se na lagan način troše kalorije i ovo je jedna od najboljih aktivnosti za skidanje suvišnih masnoća. Žena koja ima oko 60 kilograma ako vozi 20-25 km/h sagorijeva do 480 kalorija u 60 minuta. Ako vozi 25-30 km/h do 600 kcal, 30-35 km/h do 700 kcal i preko 35 km/h do 950 kcal.



Možete vježbati usput



Pod ovim mislimo da je moguće odraditi vježbu na putu, recimo, do posla. Ako živite desetak kilometara udaljeni do posla, definitivno biste trebali početi odlaziti na posao bickilom. Ako ste na udaljenosti manjoj od pomenute i ako se odlučite ići biciklom do posla samo dva puta sedmično sagorjećete 3.000 kalorija - što je više od pola kilograma mjesečno.



Oblikuje mišiće



Biciklisti su poznati po lijepo oblikovanim nogama. Nije ni čudo s obzirom na to da u vožnji rade velike grupe mišića: mišići potkoljenice, mišići prednje i stražnje strane natkoljenice, mišići stražnjice. No, osim mišića nogu aktivni su i mišići koji omogućavaju biciklisti da zadrži pravilan položaj tijela - trbušni i mišići donjeg dijela leđa. Kako vam rade core mišići, ali i tricepsi na rukama, posebno ćete osjetiti ako se odlučite za vožnju na usponu.



Čuva srce



Srčane bolesti jedan su od najčešćih uzroka smrti žena u svijetu, a dva najveća rizika su visok pritisak i povišen holesterol. Jedno istraživanje obuhvatilo je 32 žene koje su vozile bicikl umjereno do jakim tempom tri puta sedmično, po barem pola sata. Nakon pola godine njihov se pritisak značajno snizio, kao i holesterol, a ne treba ni govoriti koliku su kondiciju stekle. Upravo zato, ne kaže se džaba da vožnju bucuklom i srce voli.





(NN)