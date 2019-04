Obično se smatra da je dovoljno dojiti dijete do prvog rođendana. Međutim, dojenje djeteta starijeg od godinu ima brojne, manje znane i kod nas potcijenjene prednosti.

Majčino mlijeko je visokovrijedan izvor nutrijenata i zaštita od bolesti. Prema nedavnom istraživanju, izdojeno mlijeko majke koja doji duže od godine ima značajno veći udio masnoća i energije od mlijeka majke koja doji tek nekoliko mjeseci.



U drugoj godini dojenja (12-23 mjeseca), količina od 448 mililitara majčinog mlijeka donosi djetetu: 29 posto ukupne potrebe za energijom, 43 posto potrebnih proteina, 36 posto kalcija, 75 posto vitamina A, 76 posto potrebne folne kiseline, 94 posto vitamina B12 i 60 posto potreba za vitaminom C.



Nije rijetkost da se majkama koje doje djecu stariju od šest mjeseci preporučuje odvikavanje od dojenja, u slučaju ako beba ne prihvata dobro dohranu. Ali, dojenje nema nikakve veze s raspoloženjem djeteta da prihvati novu vrstu hrane.



U slučaju da starije dojenče uporno odbija dohranu, majka bi se trebala kvalitenije hraniti da bi dijete putem njezinog mlijeka primilo sve sastojke koje izbjegava zbog neprihvatanja određene namirnice.



Američka akademija liječnika porodične medicine tvrdi da djeca koja su prestala dojiti prije navršene druge godine života prosječno češće obolijevaju od različitih bolesti.



Djeca dojena 16 do 30 mjeseci daleko rjeđe obolijevaju, a ako se i razbole, period liječenja traje kraće.



Majčino mlijeko sadrži obilje antitijela. Neki od zaštitnih faktora u majčinom mlijeku čak se koncentracijom povećavaju u drugoj godini dojenja. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da bi povećanjem stope dojenja moglo biti spriječeno i do deset procenata smrtnosti djece mlađe od pet godina.



Mnoge studije pokazale su da je isključivo dojenje od najmanje šest mjeseci, kao i produženo dojenje, jedan od najučinkovitijih načina sprečavanja alergija i razvoja astme.



Koje su osnove ove trdnje? Što je beba kasnije izložena djelovanju potencijalnih alergena iz hrane, to je manja mogućnost da će razviti alergiju.



Majčino mlijeko ubrzava sazrijevanje zaštitnih slojeva u crijevnoj flori. A zaštitni sloj u crijevima sprečava djelovanje potencijalno alergenih molekula te djeluje protuupalno i smanjuje rizik od infekcija.

(Avaz)