Avokado je ukusan i zdrav. Zdravstveni benefiti koje se stiču redovnim konzumiranjem ovog voća su ogromne i poznate već dugo vremena.

Na primjer, pulpa avokada je tretirana kao afrodizijak.



Lišće i kore avokada su takođe korišteni na mnogo načina, između ostalog za razne ženske bolesti.



Zašto je vrijedno jesti avokado?



Pomaže u mršavljenju



Zahvaljujući sadržaju masti i vlakana nakon dužeg vremena imamo osjećaj sitosti. Zato je vrijedno dodati avokado u svoje obroke. Zahvaljujući tome, imaćete manje želje da posegnete za grickalicama. Ovo je naučno dokazano.

Blagotvorno djeluje na izgled kože i kose



Avokado je izvor vitamina E, a jedan avokado dnevno obezbjeđuje 20% količine koja se preporučuje za taj dan. Vitamin E spriječava oštećenje tkiva. Zbog toga možemo računati na redovno konzumiranje avokada kako bismo poboljšali stanje naše kože i kose.



Štiti vid



Avokado sadrži lutein i zeaksantin. Ovi sastojci pomažu u borbi protiv makularne degeneracije. Zanimljivo je da tijelo može da apsorbuje ova dva nutrijenta, samo ako se unose konzumiranjem namirnica koje ih sadrže. To se neće dogoditi ako uzimate dodatke ishrani.



Štiti srce



Masnoća koja se nalazi u avokadu ne samo da smanjuje rizik od srčanog udara, već i smanjuje holesterol u krvi. Osim toga, moramo spomenuti i antioksidante. Oni, zauzvrat, sprečavaju upale i oksidativni stres u krvnim sudovima. Dakle, ako želite da brinete o zdravlju svog srca, avokado mora postati dio svakodnevnog menija.



Smanjuje rizik od dijabetesa



Konzumiranje avokada smanjuje rizik od dijabetesa. To je zato što pomaže u regulaciji šećera u krvi.



Poboljšava funkcionisanje mozga



Avokado takođe sadrži kalijum. Mozak je oksigenisan i zahvaljujući tome koncentracija se povećava. Moramo takođe spomenuti tirozin. To je aminokiselina koju avokado sadrži u većim količinama. Ona radi kao kalijum. Zbog ove dvije komponente, avokado treba da se konzumira kako ne bi došlo do Alhcajmerove bolesti.



Dakle, avokado možete jesti svakog dana bez straha da ćete narušiti svoje zdravlje.





