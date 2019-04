Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se 2. aprila. Tog dana javnost se upozorava na netoleranciju, predrasude, netrpeljivost, neadekvatne socijalne usluge, socijalnu isključenost i na sve probleme s kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa autizmom i njihove porodice.

arhiv / 24sata.info

Kako je među djecom kojoj EDUS pomaže, najviše one s poremećajima iz autističnog spektra, to udruženje redovno obilježava 2. april, koji je na osnovu Rezolucije UN-a 2007. proglašen Svjetskim danom autizma.



Na taj dan, cilj jeste privući što veću pažnju javnosti te educirati ih o autizmu - prirodi poremećaja, životu s autizmom, potrebi i načinima podrške toj djeci i njihovim porodicama, saopćeno je iz Udruženja EDUS - Edukacija za sve.



Prema podacima najveće svjetske organizacije za autizam "Autism Speaks" iz 2018. godine, jedno od 59 djece ima dijagnosticiran poremećaj autističnog spektra.



Udruženje EDUS - Edukacija za sve je u posljednje tri godine radilo istraživanje o modelima ranog otkrivanja i tretiranja autizma kod djece, koje je provedeno uz podršku Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG) Američke razvojne agencije za međunarodni razvoj (USAID).



Tako podaci istraživanja govore da je 25,6 posto djece u BiH pod rizikom da neće razviti svoj puni razvojni potencijal.



Izvršna direktorica Udruženja EDUS dr. Nirvana Pištoljević je kazala da istraživački tim EDUS-a kontinuirano radi na razvoju novih instrumenata kako bi se unaprijedio sistem ranog rasta i razvoja u BiH.



EDUS je trenutno jedini pružalac usluga u BiH zasnovanih na naučnim metodama rada (rana detekcija, rana intervencija, predškolski program, vannastavni programi, te ljetna i zimska škola) za djecu u dobi od 18 mjeseci do osam godina. Trenutno se bori da pruži usluge za više od 130 djece, dok su mnogi na listi čekanja.



U sklopu obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu EDUS, kao ambasador akcije u BiH, cijeli će mjesec april, obilježiti prigodnim programima i treninzima.

(FENA)