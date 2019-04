Znate li da su istraživanja pokazala da 98 odsto žena ima celulit, makar u najblažem obliku.

Ilustracija / 24sata.info

Ali zanimljivo je to što količina celulita nema veze s viškom kilograma jer ga imaju i potpuno mršave djevojke. Celulit je problem gotovo svake djevojke, pogotovu na guzi.



Postoji zabluda da je nemoguće riješiti ga se pa se zato mnoge od nas odlučuju za iskušanu metodu – jednostavno ne gledamo taj dio tijela i pravimo se da ga nema! I to je ok, ali ako se odlučite da ovaj put ipak “izravnate” svoje noge, znajte da je to moguće. Doduše, uz naporan trud i rad – ali znate već da ljepota boli.



Naporan rad podrazumijeva redovne vježbe, i to tri do četiri puta nedjeljno uz regulisanje prehrane.



Zbog čega vrijedi pokušati? Iako postoje mnoge teorije o tome što uzrokuje celulit, oko jedne stvari nema spora - celulit je masnoća. Zato, koliko god da ste mršavi, kada se ispod vaše kože počne taložiti masnoća, ona poslije određenog vremena postaje vidljiva. Kod većine žena celulit prvo postaje vidljiv na stražnjici i zadnjem dijelu bedra. Međutim, masnoće se talože i na drugim dijelovima tijela i kada se natalože toliko da postanu vidljive, to je celulit.



Što se masne stanice više šire, to je celulit vidljiviji. Zato se riješite te masnoće i zauvijek recite zbogom celulitu.



Da bismo vam pomogli u borbi protiv celulita, pripremili smo nekoliko vježbi koje su ključne za savršeno tijelo, pogotovu za stražnjicu i bedra.



1. Podizanje jedne noge



Prvo lezite na leđa i savijte koljeno lijeve noge, a desnu nogu ispravite. Vaša desna noga treba biti u ravnini sa savijenom lijevom nogom. Uvucite trbuh, raširite ruke i pokušajte, što je duže moguće izdržati u tom položaju.



Zatim iz položaja prethodne vježbe, stegnite stražnjicu i podignite kukove što više možete, sve dok vaše tijelo ne formira ravnu liniju od ramena do stopala. Lijeva noga sve vrijeme treba ostati savijena. Zatim napravite pauzu dvije sekunde, držite stegnut i trbuh i stražnjicu, a potom ponovite podizanje kukova.



Važno je da torzo i kukove podižete zajedno, kao cjelinu, jer tako najviše rade mišići stražnjice. Potom napravite istu vježbu, ali s podignutom drugom nogom.



Ako vam je ova vježba preteška, olakšajte si tako što ćete podizati kukove i torzo dok su vam obje noge spuštene i savijene u koljenima. A ako vam je ova vježba previše laka, otežajte si tako što ćete iste pokrete raditi dok su vam ruke prekrižene preko grudi, umjesto da su položene na pod.



2. Iskorak



Prvo uzmite po jedan teg za vježbanje i ruke držite ravno uz tijelo. Nemojte ih slijepiti uz tijelo, nego ih držite na malom odstojanju. Dlanovi trebaju biti okrenuti jedan prema drugom, to jest prema tijelu.



U drugom dijelu ove vježbe napravite iskorak desnom nogom i spuštajte tijelo dok vaše lijevo koljeno ne bude pod pravim uglom, a lijevo koljeno na nekoliko milimetara od poda. Zatim se vratite u početni položaj odupirući se lijevom petom o pod. Ponovite vježbu nekoliko puta, a zatim je odradite i s drugom nogom. Ako vam je ova vježba preteška, odradite je bez tegova.



3. Stepenica



Prvi dio vježbe sličan je kao i kod prethodne. Uzmite tegove za vježbanje i pružite ruke pokraj tijela. Zatim stanite ispred stepenice, koja treba biti u visine vaših koljena, i podignite lijevo stopalo na nju.



Oduprite se petom lijeve noge sve dok se vaše tijelo potpuno ne ispravi i vi ne budete stajali na jednoj nozi na stepenici. Zatim se vratite nazad sve dok vaša desna noga potpuno ne dodirne pod. Odradite nekoliko puta ovu vježbu, a zatim isto toliko puta vježbu ponovite drugom nogom.



Ako vam je ova vježba preteška, na početku je radite bez tegova.



Evo kako možete ovu vježbu izvesti na još jedan način. Stanite bočno pokraj stepera, tako da vam je desna noga odmah uz njega. Lijevom nogom stanite na steper i odupirući se petom lijeve noge podignite tijelo.



4. Najbolja vježba za guzu



Uzmite par tegova za vježbanje, ruke ispružite i spustite ispred bedara, a dlanove okrenite prema sebi. Blago savijte koljena i spustite se toliko da vam šake budu u visini koljena točno iznad stopala. Glavu podignite, a vrat držite ispravljen. Torzo treba biti gotovo paralelan s podom. Zadržite tako nekoliko sekundi, a zatim se polako vratite u početni položaj.



Ako želite ovu vježbu učiniti malo težom, napravite sve isto, ali samo na jednoj nozi i ponovite vježbu nekoliko puta, a zatim promijenite nogu.





(NN)