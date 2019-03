Jabuke nam mogu poslužiti za puno više osim što su ukras u zdjeli voća u gotovo svakom domu. Od toga da pomažu drugom voću da brže sazrije do poboljšavanja funkcije pluća.

1. Pomaže kada imate migrenu - pomirišite zelenu jabuku sljedeći put kad osjetite da ćete imati migrenu. Brojne studije su pokazale da miris zelenih jabuka pomaže ublažiti bol i skraćuje trajanje migrene. Ovo ne zvuči baš uvjerljivo, ali je miris zelene jabuke ustvari vrlo učinkovit.



2. Zdravlje vaših pluća - jabuke u sebi sadrže velik broj raznih fitohemikalija koje pomažu vašim plućima da održavaju pravilan rad. Brojna istraživanja koja su sproveli vodeći naučnici u ovom području, dokazala su da jabuke pomažu ljudima koji imaju ozbiljnih problema sa različitim vrstama alergije i astme.



3. Pomažu u pravilnoj njezi vaše kože - jabuke su savršen način da vaša koža dobije sjaj koji zaslužuje. Postoje brojni recepti sa jabukama koje će pomoći vašoj koži da zablista i izgleda njegovano.



4. Pomažu drugom voću da brže sazrije - ovo vam možda zvuči malo čudno, ali nauka je dokazala da je ova tvrdnja istinita! Jabuke pomažu drugom voću da što brže sazrije jer one ispuštaju prirodni gas koji se zove etilen. Etilen je hormon koji ubrzava uz ostalo i proces dozrijevanja. Ako ste kupili zelene banane, avokado i paradajz, sve što trebate učiniti jeste staviti ih u papirnu kesu sa jabukom. Brojne velike kompanije koje se bave uzgojem voća i povrća koriste ovaj način da što bolje i brže voće i povrće sazrije prije distribucije.



5. Održava pečene poslastice sočnim - jabuke ispuštaju jednu vrstu vlage, pa prilikom skladištenja kolača i ostale pečene hrane u nepropusnu posudu stavite pola jabuke i kolač. Na ovaj način kolač će ostati sočan, pa neće biti potrebe za sušenjem kolača ili skladištenjem u frižider.



6. Zaslađuje hranu na potpuno prirodan način – jabuke su potpuno prirodna alternativa za rafinisani šećer. Prilikom pečenja poslastica, sok od jabuka je super zamjena za šećer uz puno manje kalorija. Takođe možete dodati nekoliko kriški jabuke u vaš jutarnji obrok, kao što je jogurt ili pahuljice i preskočiti dodavanje rafinisanog šećera u potpunosti.



7. Napravite jednostavan i šik ukras - u zadnje vrijeme je cvijeće postalo jako skupa investicija, ali i za to imamo rješenje. Ako planirate svadbu ili samo večeru za porodicu i prijatelje u bijelu providnu vazu stavite nekoliko svježih zelenih jabuka. Možete dodati još koji ukras u toj boji kako bi upotpunili izgled.



8. Zasadite drvo jabuke - ako nemate pristup jabukama koliko biste željeli, možete osušiti nekoliko sjemenki jabuka kroz par nedjelja i posijati ih. Na ovaj način ćete moći uzgojiti svoje drvo jabuke, koje ne samo da će lijepo izgledati nego ćete u jabukama uživati kad god to poželite.



9. Hranite ptice - jabuke privlače različite vrste ptica, stavite nekoliko jabuka u hranilicu i uživajte u predstavi. Miris će privući ptice, a vi ćete uživati u njihovoj pjesmi.



10. Poslastica za psa - puno pasa voli da jede jabuke, a ustvari su jabuke jako dobre i hranjive za vašeg kućnog ljubimca. Samo povedite računa da vaš pas ne pojede sjemenke. Ako vaš pas ima problema sa bubrezima nemojte mu davati da jede jabuke.





