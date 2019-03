Dijeta sa jabukovim sirćetom, jajima i vinom, hranom za bebe? U teoriji zaista postoje, ali u praksi ovakav način ishrane može da izazove samo probleme u vašem organizam... Pročitajte kojih osam dijeta bi trebalo da preskočite.

Foto: 24sata.info

Mnoge holivudske zvijezde hvale se različitim režimima ishrane i dijetama koje su im pomogle da dostignu željenu liniju za veoma kratko vrijeme, međutim kada ozbiljnije razmislite shvatićete da većina njih zvuči u najmanju ruku apsurdno.



Dijeta pantljičara



Postoji istina u tome da će osoba izgubiti kilažu ako parazit u organizmu jede sve što ta osoba pojede. Međutim ovakav način mršavljenja se kosi sa svim principima održavanja zdravlja čovjeka, s obzirom na to da pantljičara pijre svega upija sve vitamine i hranljive materije što bi kasnije moglo da dovede do komplikacija kao što su srčani i moždani udari, ali i iznenadna smrt.



Sedam dana spavanja



Ova dijeta poznata i pod nazivom "Uspavana lepotica" bukvalno podrazumeva spavanje punih sedam dana bez prestanka, tako da nema vremena za jelo. Ovakva dijeta može da iscrpi osobu s obzirom na to da je hrana neophodna da bi čovjek imao dovoljno energije. Čak i ako biste održavali vrlo dug san na neki vještački način, to bi samo na kraju dovelo do prejedanja koje rezultira viškom kilograma.



Dijeta sa jabukovim sirćetom



Još u pedesetim godinama prošlog vijeka postojalo je uvjerenje da jabukovo sirće pomaže gubljenju masnih naslaga, odnosno kilaže i lošeg holesterola. Jedini način da vam ovo sirće pomogne jeste da pored njega smanjite i unos kalorija. U tom slučaju nema velike razlike da li ćete piti jabukovo sirće ili vodu...



Dijeta sa hranom za bebe



Pobornici dijete koja podrazumeva zamjenu standardne hrane hranom za bebe tvrde da će vas 14 takvih porcija na dan dovesti do željene kilaže. Ali ovde nije riječ o vrsti hrane, isto to možete da uradite ako i standardne obroke podijelite u manje količine i sa nižim brojem kalorija.



Dijeta "100 za 1"



Zastupnici ove dijete tvrde da treba svaki zalogaj žvakati sve dok u sebi ne izbrojite do sto! To će, naravno, učiniti obrok dužim, ali neće imati efekta u vašoj liniji.



Kolačić dijeta



Ovu dijetu izmislio je doktir Stenford Sigal, koji je smatrao da je najbolji način za gubljenje kilograma zapravo zamena obroka kolačićima koji kontrolišu glad, jer sadrže ravno 800 kalorija. On takođe savjetuje da se tokom ove dijete ne rade vježbe, zbog manjka kalorija i hranljivih materija u organizmu. Posledica ovakve dijete jeste gojaznost, s obzirom na to da organizam u nekom trenutku sam počinje da traži hranu koja će mu pružiti potrebnu energiju.



Vino i jaja



Ova dijeta možda zauzima prvo mesto najbizarnijih dijeta svih vremena. Podrazumeva ishranu od deset jaja i litar vina na dan, što navodno pruža dovoljno hranljivih materija i uz to čisti organizam od toksina.



Dijeta Martin vinograd



Ovu dijetu savetujemo da ni ne pokušavate. Martin vinograd obuhvata obroke koji su u tečnom stanju, tako da ih isključivo pijete, kao i nedeljno klistiranje koje će očistiti organizam, ali i pomoći da izgubite kilograme. Postoji istina u tome da klistir čisti organizam, ali često praktikovanje može da izazove poremećaj prirodnog rada crijeva i zdravstvene probleme.

(24sata.info)