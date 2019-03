Stomatolozi u Argentini napravili su enzimski gel BRIX 3000 koji, navodno, može lako ukloniti karijes za samo nekoliko minuta bez pribjegavanja anestezijama i skupim i bolnim metodama.

Foto: Ilustracija

Svi smo u nekom trenutku života otišli kod stomatologa i preporučeno nam je da održavamo oralno zdravlje kako ne bi došlo do kaviteta (oštećenja). S obzirom na to da stomatolozi pri tretiranju oštećenja koriste bušilice i druge realtivno invazivne alate, veliki broj ljudi se boji da ode kod zubara.



Stvari se, međutim, mogu radikalno promijeniti zahvaljujući farmaceutskom proizvodu pod nazivom BRIX 3000 koji omogućava uklanjanje karijesa bez upotrebe bušilica i brusilica ili će barem ograničiti njihovu upotrebu.



To je enzimski gel za tretman karijesa koji je netoksičan i koji ne iritira sluzokožu. Napravljen je u Argentini, a njegov aktivni sastojak je papain, enzim prisutan u papaji.



Ovaj gel stomatolog nanosi direktno na karijes ili desni, a za samo dva minuta oštećeni dijelovi tkiva se ručno mogu odstraniti laganim pokretima i bez pritiska.



Metoda je testirana na više od 2.000 pacijenata (deci između 6 i 17 godina i odraslim u dobi od 35 do 70 godina), na različitim tipovima kaviteta. U 80 odsto slučajeva nije bilo potrebno primijeniti anesteziju, a devet od deset pacijenata je izjavilo da nisu osetili nikakav bol tokom lečenja.



Ovaj enzimski gel za dva minuta dovodi do proteolize karijesnog tkiva, neutralizirajući ga i dezinficirajući, što znatno smanjuje potrebu za korištenjem rotirajućih instrumenata.



– Jedna od prednosti ovog proizvoda jeste da on nije agresivan, bezopasan je, pa se ne javlja oštećenje zdravog tkiva jezika i sluznice, što omogućava da ga koriste i trudnice i pacijenti s hroničnim bolestima – kaže stomatolog Serđo Koen.



Jedna od najvećih prednosti novog proizvoda, kako navode stručnjaci, jeste mogućnost tretiranja više oštećenja kod jednog pacijenta, što znatno ubrzava proces lečenja u odnosu na uobičajene metode.



Ali, ovim gelom se stomatologija ipak nije potpuno oprostila od bušenja, ali zahvaljujući njemu upotreba invazivnih metoda je svedena na minimum i one su neophodne samo u najdelikatnijim situacijama.



BRIX 3000 je odnedavno dostupan u prodaji u Argentini, a špric koji omogućava blizu 15 aplikacija, košta oko 46 eura, prenosi Day Info.







(24sata.info)