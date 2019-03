Nakon što smo sebi dopustili da tokom zime podlegnemo svim iskušenjima u vidu dugog izležavanja ispred TV-a, dok uživamo u omiljenim grickalicama i slatkišima, vrijeme je da se malo ozbiljnije pozabavimo svojim tijelom, jer ljeto samo što nije!

Ilustracija / 24sata.info

Da bi svoju liniju doveli do savršenstva, potrebno je da redukujemo svoju ishranu i zaboravimo na prženu hranu, slatkiše i sve ono što se može svrstati u kategoriju “nezdravo”. Pa ipak, postoje namirnice, koje u sebi sadrže zdrave masnoće, koje su važan sastojak naše ishrane, jer nas čine sitim, podstiču sagorjevanje masnih naslaga i na taj način nam pomažu da dođemo da našeg cilja, kada su brojke na vagi u pitanju i to na duže staze!



Jedna od namirnica, koja sadrži zdrave masti i veoma je zdrava, svakako je avokado, koji je sastavni dio mnogih recepata za zdrav doručak. Ova namirnica obiluje svim potrebnim vlaknima i zdravim mastima, koja će vas držati sitim i dati vam potrebnu količinu energije za početak dana. Odličan je sastojak i salatama, koje možete jesti kao međuobrok.



Još jedna namirnica, koja će efikasno utoliti glad, koja je česta pojava, kada je promjena režima ishrane na snazi, je definitivno crna čokolada. Osim što će vam zavarati glad, ova namirnica veoma je zdrava i neće narušiti koncept vaše dijete, pa je svakodnevno možete konzumirati, naravno u malim količinama.



Kada je u pitanju ulje, koje možete koristiti za pripremu jela, a posebno mesa, preporučuje se kokosovo, ili maslinovo ulje. Oba ulja, bogata su nezasićenim mastima, koja igraju veliku ulogu u našem zdravlju, posebno kada je imunitet u pitanju.



Kada je riba u pitanju, odlučite se da na svom meniju s vremena na vrijeme imate losos, ribu koja obiluje omega 3 masnim kiselinama, koje su veoma važne za zdrave vitalne funkcije vašeg organizma. Ove masne kiseline, regulišu nivo holesterola u krvi i pozitivno utiču na rad srca.



U trenucima kada ste gladni, orašasti plodovi su savršena grickalica, koja će vam zavarati glad, a neće narušiti vašu dijetu!



Pokušajte da uvedete ove namirnice u svakodnevnu ishranu, a uz to zaboravite na nezdravu hranu. Vidjećete da ćete do ljeta imati figuru, kakvu želite, uz samo malo fizičke aktivnosti!





