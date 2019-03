Limunska trava (Cymbopogon citratus) je višegodišnja suptropska i tropska biljka, a njeno blagotvorno dejstvo poznato je od davnina.

Posebno je zastupljena u tradicionalnoj medicini Indonezije, Malezije i Indije, a zbog začinskih i ljekovitih svojstava gaji se svuda u svijetu.



Ima izgled trave s aromom limuna.



Upadljiva, tropska trava s vlaknastim špicastim listovima, limunska trava ili vlaska brzo se formira u velike, guste grmove.



Ako je zimu provela unutra, može cvjetati u umjerenoj klimi.



Njen pomalo opor ukus daje posebnu notu pikantnim jelima, izvrstan je začin supama, čorbama, specijalitetima od piletine, ribe i morskih plodova.



Po ukusu se savršeno slaže sa čilijem i bijelim lukom, a obavezan je sastojak karija. Čisti se kao mladi luk, najčešće se koristi donji, deblji dio - lukovica. Jelo dobija egzotičnu aromu i kada mu se dodaju duguljasti listovi ove biljke. Koristi se svježa, osušena, dok se kao prah najčešće dodaje čajevima.



Osim toga, sjajan je dodatak i desertima, koktelima i bezalkoholnim pićima. Dodaje se drugim čajevima, poboljšava im miris, ukus i ljekovito dejstvo.



Citrusna aroma potiče od esencijalnog ulja, koje ova biljka posjeduje u velikoj količini. Djeluje protivupalno i blago sedativno, snižava i krvni pritisak. Zbog antiseptičkog i antibakterijskog svojstva, primjenjuje se i lokalno, utrljava se na problematičan dio tijela.



Pokazala se izvanrednom u liječenju sportskih povreda, modrica i istegnuća. Pored toga efikasno čisti masnu kožu, a u aromaterapiji ima relaksirajuće sredstvo. Primjenjuje se i kod njege kože s proširenim porama i jakim naslagama celulita.



Travari je koriste i za liječenje depresivnih stanja, nervoze i poremećaja rada organa za varenje. Utiče blagotvorno na opšte zdravlje organizma, a istraživanja pokazuju da pomaže i u borbi s različitim oblicima tumora. Osobama na hemioterapiji narodni ljekari preporučuju da piju 1,5 l soka od limunske trave u danima kada primaju terapiju, jer čuva imunitet.



Pravi se tako što se u vrelu vodu doda malo usitnjene limunske trave (cijela stabljika), sačeka da se ohladi, procijedi i pije.



Osim toga, ako ovu biljku gajite u saksiji u kući, nećete imati problema s insektima, naročito s komarcima.



Ljeti se od limunske trave i mente može napraviti savršen ledeni čaj, a uz dodatak korijena sladića dobićete savršen zdrav i osvježavajući napitak. Čaj od ove biljke ima ljekovita svojstva, djeluje smirujuće, ublažava simptome prehlade, bolove u mišićima, glavobolju i poboljšava probavu. Za čaj je najbolje koristiti listove svježe biljke, dovoljno ih je samo ubaciti u hladnu vodu i ostaviti da uzavre. Neka ostane u vodi dvadesetak minuta i tek onda se procijedi.





Čaj od limunske trave i mente



Sastojci:



2 stabljike limunske trave, grubo nasjeckane (plus 1 stabljika za miješanje napitka)

nekoliko listića mente

malo meda



Priprema:



U čajnik stavite limunsku travu i mentu pa prelijte vrućom vodom. Ostavite da odstoji 10 minuta. Procijedite i prelijte u šoljice.



Uzmite dodatnu stabljiku limunske trave pa njom lagano promiješajte čaj i dodajte još nekoliko listića mente u svaku šoljicu. Po želji, dodajte malo meda pa promiješajte.





Zašto je dobro svakog dana popiti čaj od limunske trave?



Smanjuje probavne tegobe



Budući da limunska trava ima antiseptička svojstva, ona uništava bakterije u probavnom traktu te ublažava žgaravicu, nadutost, zatvor i lošu probavu.



Ublažava simptome prehlade i gripa



Ova biljka sadrži dovoljnu količinu vitamina C da osnaži vaš imunološki sistem. Pijenjem čaja od limunske trave ublažićete simptome poput kašlja, suvog grla, bolova u mišićima i glavobolje.



Podstiče detoksikaciju



Zahvaljujući diuretičkim svojstvima, svakodnevnom konzumacijom ovog čaja očistićete bubrege, jetru, gušteraču i mjehur. Čaj od limunske trave snižava nivo mokraćne kiseline, koja donosi mnoge zdravstvene rizike.



Olakšava glavobolju i migrenu



Istraživanja su pokazala da limunska trava djeluje poput aspirina te ublažava glavobolju i migrenu. Kako biste smanjili glavobolju, popijte dnevno šoljicu-dvije ovog zdravog čaja.



Ublažava simptome artritisa



Zahvaljujući protivupalnim svojstvima, čaj od limunske trave je dobar saveznik u borbi protiv raznih vrsta bolova.



Fitonutrijenti iz ove biljke podstiču cirkulaciju te pomažu ublažiti grčeve u mišićima, bol pri uganuću i bolove u leđima.



Ako bolujete od artritisa, reume ili gihta, preporučuje se popiti šoljicu čaja dnevno kako biste ublažili simptome.



Poboljšava kvalitet sna



Zahvaljujući sedativnim svojstvima, šoljica čaja od limunske trave u večernjim satima umiriće vaše mišiće i živce.



Pomoći će vam da brže zaspite, a uz to ćete spavati kvalitetnije - smireno i duže.



Pridonosi zdravlju vaše kože



blažava kožne probleme. Limunska trava je poznata kao adstringent i antiseptik pa je posebno korisna za masnu kožu sklonu aknama, na koju djeluje kao pravi tonik. Budući da svakodnevna konzumacija čaja od ove biljke odlično čisti i detoksikuje organizam, pridonijeće sjaju i ljepoti vaše kože.



Štiti od raka i pomaže mršavljenju



Limunska trava sadrži antioksidativno eterično ulje citral, koje podstiče razgradnju masnoće u predjelu abdomena. Takođe štiti i od djelovanja slobodnih radikala u organizmu. Stoga je čaj odličan izbor za one koji žele smanjiti broj kilograma, ali i zaštititi se od raka.





Limunska trava djeluje:



kao antiseptik

antibakterijski

protivupalno

protivgljivično

sedativno

antikancerogeno

kao diuretik

kao repelent

kao lijek protiv nadutosti





