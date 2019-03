Naučnici su istražili da li velike količine šećera i masnoća imaju isti utjecaj na povećanje tjelesne težine. Iako se ranije mislilo da imaju jednak učinak, utvrđeno je da masnoće nisu toliki neprijatelj za razliku od šećera.

Foto: 24sata.info



Posljednje studije pokazale su da ispijanje zaslađenih napitaka poput gaziranih sokova povećava rizik od smrti, pogotovo kod ljudi koji piju dva ovakva napitka dnevno.



Pedijatar s Univerzitetske medicinske škole u Indiani Aaron Carroll opisao je odnos masnoća i šećera u knjizi "The Bad Food Bible: How and Why to Eat Sinfully".



"Znamo jednu stvar o masnoćama, a to je da ne uzrokuju debljanje. Čak mogu djelovati suprotno, odnosno da izgubite kilograme", kazao je.



Ovo znači da hrana poput maslaca od avokada, obogaćeni losos i orasi trebaju imati mjesto u vašoj prehrani. Ukoliko ste ih izbacili iz obroka zbog ludila zvanog niskokalorična dijeta iz 1990-ih, vrijeme je da ih vratite.



Da bi razjasnio koji sastojak, šećer ili masnoće, je odgovoran za veći broj zdravstvenih problema, autor je poredio ljude koji su na dijeti s niskim procentom masnoća i dijeti s niskim unosom ugljikohidrata.



Utvrđeno je da ljudi koji uskrate sebi masnoće, ne samo da ne izgube težinu, već i ne poprave zdravstveno stanje. S druge strane, ljudi koji unose masnoće, ali smanje unos ugljikohidrata (hljeb, bijela riža i slatke žitarice) imaju oba benefita. Šećer je povezan s dobitkom kilograma.



U studiji koja je objavljena u žurnalu "Lancet" naučnici su poredili više od 135.000 ljudi iz 18 zemalja koji su bili na dijetama koje su uključivale ili nizak nivo ugljikohidrata ili nizak nivo masnoća. Ljudi koji su unosili manje masnoća imali su veće šanse da umru od bilo kojeg uzroka među kojima je i srčani udar te srčana oboljenja. S druge strane, ljudi koji su imali smanjen unos ugljikohidrata, imali su znatno manji rizik.



Rezultati istraživanja su bili toliko snažni da su naučnici zaključili kako se globalni vodiči za prehranu trebaju mijenjati.



Tokom osmogodišnjeg pokusa u kojem je učestvovalo blizu 50.000 žena, naučnici su ih polovinu stavili na dijete s niskim unosom masnoća. Ne samo da nisu izgubili težinu, već im nije smanjen rizik od obolijevanja od raka dojke, raka debelog crijeva ili srčanih oboljenja.



Problem je što su proizvodi s niskim nivoom masnoća "napunjeni" ugljikohidratima i šećerom. Provjerite voćne jogurte, žitarice i slično. Upravo ovo je povezano s povećanjem kilaže.



Problem je što je putem marketinških kampanja razvijena i široko prihvaćena ideja da su proizvodi sa smanjenim procentom masnoća povezani s gubitkom kilograma i zdravljem.



Stručnjaci savjetuju da smanjite unos šećera, a slobodno konzumirate proizvode koji imaju visok nivo masnoća.

(24sata.info)