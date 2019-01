Japanska jabuka je slatko jesenje-zimsko voće, za koje stručnjaci kažu da je prijateljica imuniteta i pomoćnik u prevenciji kancera.

Japanska jabuka je poznata u svijetu i pod imenom kaki jabuka. Iako je njeno ime pomalo neobično, njeno dejstvo je nesvakidašnje.



Kod nas ova voćka nije toliko poznata, uglavnom raste u vrtovima kao ukrasna biljka, a najveći dio ploda dolazi do nas iz inostranstva. Japanska jabuka šire je poznat naziv za biljku kaki, koja je porijeklom iz Azije, a može se naći u Japanu, Burmi i Kini. U Evropu je došla oko 15. vijeka, dok se danas uzgaja u toplijim predjelima svijeta. Boja ovog voća može da varira od svijetložute, preko narandžaste pa sve do tamnocrvene. Za nju se može reći da je pravi izvor zdravlja.



Puna antioksidanasa



Japanska jabuka je puna antioksidanasa poput vitamina A, C i K. Antioksidansi štite organizam od posljedica oksidativnog stresa, što može pomoći u jačanju imunog sistema i odbrani od bolesti. Posljedice oksidativnog stresa često su povezane sa hroničnim oboljenjima poput srčanih oboljenja i raznih vrsta kancera. Jedan plod japanske jabuke sadrži 12,6 mg vitamina C, što čini 21 odsto preporučljivog dnevnog unosa ovog vitamina.



Poželjna u dijeti



Japanska jabuka je bogata dijetalnim vlaknima, koja su presudna za dobro funkcionisanje digestivnog trakta. Dijetalna vlakna stimulišu probavu i pomažu kod problema opstipacije podsticanjem crijeva, što za rezultat ima izbacivanje štetnih toksina iz organizma. Naučnici tvrde da visok sadržaj vlakana, fenola, minerala i elemenata u tragovima čine japansku jabuku poželjnom u dijeti.



Plod



Plod japanske jabuke ili kakija se može iskoristiti u ljekovite svrhe i na drugi način, osim kao svježi plod ili njegov sok. Oguljen plod ostavljen na suncu i preko noći poprimiće izvana bijelu boju i na taj način dobiti nova ljekovita svojstva. Plod se može iskoristiti i za pečenje aromatične rakije. Čak i list japanske jabuke se može iskoristiti zbog svojih svojstava koja potpomažu stezanje tkiva. Kada je riječ o plodu japanske jabuke, najbolje je da birate one koji su meki pod rukom. Ako se odlučite ipak za tvrdi plod, sačekajte nekoliko dana da sazri. Biće dovoljno da plod kaki jabuke ostavite na sobnoj temperauri i za četiri-pet dana će omekšati i biti idealan za korištenje.





