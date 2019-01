Ishrana namirnicama koje u sebi sadrže više vlakana, kao što su hljeb od cijelog zrna, integralne tjestenine, musli, koštunjavo voće i mahunarke, smanjiće rizik od kardiovaskularnih oboljenja i prerane smrti, navedeno je u izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Autori izvještaja za SZO ističu da su to dobre vijesti, ali da nisu u saglasanosti sa modernim dijetama u kojima se insistira na manjem unosu ugljenih hidrata.



Istraživanje je vodio doktor Džim Man sa novozelandskog Univerziteta Otago koji je zaslužan što su u smernicama SZO znatno smanjene preporučene količine za unos šećera, prenijela je RTS.



Šećer je loš ugljeni hidrat, dok su vlakna koja se nalaze u hlejbu od žitarica sa cijelim zrnom i musli od ovsa dobri ugljeni hidrati.



Zato dijete koje radikalno odbacuju ugljene hidrate, čak i one bogate vlaknima, koja, kako tvrde naučnici, spasavaju živote, treba izbjegavati.



U istraživanju se govori da bi svaka osoba dnevno trebalo da unosi najmanje 25 do 29 grama vlakana, uz napomenu da bi 30 i više grama bilo još bolje. Većina svjetske polulacije unosi manje od 20.



Među onima koji su jeli najviše vlakana, smrtnost od svih uzroka smanjila se od 15 do 30 odsto u poređenju sa osobama koje su konzumirale izuzetno malo vlakana.



Rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i raka debelog creva manji je od 16 do 24 odsto.



Profesor Man, koji je vodio ovo istraživanje, ipak misli da ova novootkrivena saznanja neće dovesti do kraja "rata dijeta" jer je u cijelu priču uključeno mnogo ličnih interesa.



Prepreke nameću mnogi, počev od proizvođača hrane, pa sve do kuvara, posebno onih slavnih.



Tu su, takođe, i lični profesionalni interesi mnogih doktora i naučnika koji neće odustati od svojih ubjeđenja.





