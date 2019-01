Obično se kaže da je doručak najvažniji obrok dana, a nova istraživanja pokazuju zašto je tako važno jesti rano ujutro.

Njemački istraživači proveli su reviziju postojećih studija i zaključili su da je preskakanje doručka, čak i povremeno, povezano s većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Pregled je razmatrao podatke više od 96.000 ljudi koji su ispitivani u šest zasebnih studija.



Oni su otkrili da je preskakanje doručka jednom sedmično povezano sa šest posto većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. No, ukoliko preskočite doručak četiri ili pet puta sedmično, to će povećati rizik za čak 55 posto.



Centri za kontrolu i prevenciju bolesti kažu da od 90 do 95 posto od 30 miliona ljudi u SAD-u koji žive s dijabetesom imaju dijabetes tipa 2. Dok je dijabetes tipa 1 rjeđi i generalno se dijagnosticira rano, dijabetes tipa 2 se tipično razvija kod ljudi starijih od 45 godina. Faktori rizika uključuju prekomjernu težinu i fizičku neaktivnost, kao i genetiku.



Ljekari obično preporučuju promjenu načina života kako bi se izbjeglo razvijanje dijabetesa tipa 2. Postoje i strategije kontrole bolesti za one ljude kojima je bolest već dijagnosticirana.



S obzirom na usku vezu dijabetesa tipa 2, šećera u krvi i inzulina, nije iznenađujuće da preskakanje doručka također može dovesti do povećanog rizika, piše Health Line.



"Neke male studije ukazuju na to da preskakanje jutarnjeg obroka zapravo može dovesti do povećane otpornosti na inzulin. Naime, inzulinska rezistencija je stanje koje zahtijeva više inzulina da bi se šećer u krvi doveo u normalno stanje. Kada ovo postane hronično, može se povećati rizik za nastanak dijabetesa tipa 2", kaže dr. Jenna Freeman Scudder.



Anketa iz 2015. godine pokazala je da 53 posto Amerikanaca preskače doručak najmanje jednom sedmično, a 12 posto uopće ne doručkuje.



Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Nutrition.





