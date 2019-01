Djevojčice koje su prije rođenja izložene hemijskim spojevima prisutnima u sapunu, pasti za zube, makeupu i ostalim proizvodima za osobnu higijenu izloženije su opasnosti od ranijeg ulaska u pubertet, rezultati su američkog istraživanja objavljeni u časopisu Human Reproduction.

Ranije provedene studije provedene na životinjama pokazale su da brojne hemikalije mogu negativno utjecati na hormone te se povezuju s ranijim ulaskom u pubertet. Riječ je većinom o ftalatima kojih je najviše u mirisnim tvarima, parfemima, sapunima i šamponima, potom o parabenima koji se koriste kao konzervansi u kozmetici te o fenolima, među kojima je i triklosan, baktericidno sredstvo koje se već desetljećima rabi u kozmetičkoj industriji kao konzervans. Njegova osnovna funkcija nije zaštita potrošača, nego zaštita proizvoda.



Većina njih u medicini je poznata pod nazivom 'endokrini disruptori'. Oni svojim oblikom i strukturom nalikuju i oponašaju prirodne hormone u tijelu i na taj način remete funkciju žljezdanog (endokrinog) sistema. Zabrinjava da su takvi spojevi štetni već i u malim količinama te da se potencijalni problemi ne moraju javiti odmah ni za par godina, već imaju kumulativni učinak, odnosno talože se u tkivima godinama.



U studiji znanstvenika s kalifornijskog Berkeleyja sudjelovalo je 338 djece, 179 djevojčica i 159 dječaka, čiji je razvoj praćen od rođenja do adolescencije. Izloženost raznim hemijskim spojevima znanstvenici su pratili uz pomoć analize urina majki tokom trudnoće, a potom analizom urina djece nakon navršenih devet godina života. Pokazalo se da je u više od 90 posto uzoraka urina prikupljenih među djecom otkrivena prisutnost hemijskih spojeva koji mogu utjecati na koncentracije i djelovanje hormona.



Najveći utjecaj na raniji početak puberteta kod djevojčica imali su prisutnost ftalata, parabena i triklosana u urinu majki za vrijeme trudoće. Spomenute hemikalije nisu značajnije utjecale na razvoj dječaka u prenatalnom razdoblju. "Činjenica da smo u ovom slučaju otkrili povezanost ranijeg puberteta kod djevojčica je zabrinjavajuća, no dobra informacija je da, sada kada to znamo, možemo smanjiti na minimum izloženost tim kemijskim spojevima", kazala je glavna autorica studije Kim Harley, ravnteljica Centra za istraživanje utjecaja okoliša na zdravlje djece Sveučilišta Berkeley.



Podsjetila je da je upotreba triklosana u izradi antibakterijskih sapuna u Sjedinjenim Državama zabranjena, no da ga još uvijek ima u pasti za zube. Pozvala je na oprez pri kupnji takvih proizvoda te potencijalne kupce upozorila da pozorno pročitaju deklaracije.

(Hina)