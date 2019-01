U anketi koja je nedavno sprovedena pomoću jedne aplikacije za 'online dating' pokazalo se da su muškarci ti koji, čak više od žena, imaju potrebu zimske mjesece provesti s nekim. I ne samo da imaju veću želju za seksom, već im se raste i želja za nježnošću, romantikom i prisnosti.

Tako je, na uzorku od hiljadu muškaraca, svaki peti odgovorio da bi u zimsko doba vrijeme radije provodio i s partnerkom za koju 'nije toliko zagrijan', nego sam. Pokretači ankete su odgovor zašto je to tako potražili kod terapeutkinje za bračne probleme i probleme u vezama Rejčel A. Suzmen.



„Koliko su god ljeti muškarci uzbuđeni oko činjenice da su slobodni, i u to vrijeme obično izbjegavaju emotivne veze da bi mogli raditi što i kada žele, toliko im je zimi neprihvatljiva emocionalna i seksualna praznina, uglavnom jer se, baš kao i žene, tada osjećaju usamljeno“, objasnila je dr Suzmen.



Ostalo je pitanje pojačane potrebe za seksom, s obzirom na to da su se većinom izjasnili kako im je zimi seks važniji. A razlog zašto su frajeri više napaljeni zimi je vrlo banalan, tvrdi dr Suzmen. Njeno je objašnjenje da, za razliku od ljetnih mjeseci kada se djevojke razotkrivaju više i pokazuju većinu svog tijela, zima muškarcima zagolica maštu. Jer, kaže Suzmen, nije onako kako mnogi vjeruju, da tipove uvijek uzbuđuje što veća izloženost tijela.



„Štaviše, zimi je mašta muškarcima na višem nivou jer im je potrebna da bi si uopšte mogli dočarati što se krije iza svih tih slojeva odjeće na ženi“, kaže dr Suzmen.



Zbog toga neke žene neće znati misli li muškarac ozbiljno dok zimu provodi s njima ili mu je žena samo 'emotivni i seksualni paketić u hladnim danima' koji će odbaciti s prvim zrakama proljetnog sunca.



„Ako izlazite na uobičajene spojeve, zabavljate se vani solo i u društvu, a niste cijelu sezonu na vašem ili njegovom kauču, vjerovatno imate šanse za nastaviti druženje i u proljeće, pa i kasnije kad se i druge djevojke razgolite po jakim vrućinama“, kaže doktorica.





