Koristi se za liječenje bronhijalnog katara i astme, za jačanje želuca, ublažavanje kašlja ...

Ilustracija / 24sata.info

Ljekovitu, začinsku biljka miloduh (Hyssopus officinalis) ili izop Grci i Jevreji smatrali su svetom. U 17. stoljeću miloduh je razbacivan po sobi bolesnika, jer se vjerovalo da sprečava širenje infekcije.



Služio je i za pročišćavanje hramova. Stari Rimljani su listove i cvjetove miloduha dodavali vinu radi posebnog bukea. Inače, miloduh je od davnina korišćen za čišćenje tijela svana i bio poznat kao "lijek za sve bolesti".



Medonosna biljka



Njegova se postojbina vezuje za Kavkaz, sjeverozapadni Iran i jug Evrope.



Dok je kod nas miloduh pomalo zaboravljen, u Iranu, Turskoj, Pakistanu, Finskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Albaniji uzgaja se radi proizvodnje eteričnog ulja, ali se i suši.



Za ljekovite potrebe koriste se listovi i cvjetovi, ali i cijela biljka ubrana u vrijeme cvjetanja. Suši se oprezno u hladu, bez mnogo prevrtanja. Miloduh je aromatična, medonosna i dekorativna biljka.



Raste samoniklo, ili se gaji u vrtovima. Cvjeta do oktobra u klasastim cvastima plave boje, ali i ružičaste i bijele. Medonosna je biljka koja daje cijenjeni med. Sjeme je sitno, tamno-smeđe boje i dugo održava klijavost.



Najvažniji sastojci esencijalnog ulja miloduha su: ketoni (pinokamfon, izopinokamfon i kamfor), monoterpeni (beta-pinen, kamfen, limonen, mircen, cis-ocimen) i alkoholi (nerodilol, timol, spatulenol, linalool, geraniol i borenol). No, postotni sastav ovih tvari ovisi o geografskoj lokaciji i ispitivanom varijetetu.



Ljekovit i jestiv



Za liječenje se koriste listovi i cvjetovi. U narodnoj medicini preporučuje se za olakšavanje tegoba disajnih puteva, a posebno za bronhitis. Smatra se lijekom izbora za hronični bronhijalni katar, astmu, jačanje želuca, ublažavanje kašlja. Svoju efikasnost, miloduh je pokazao i protiv stvaranja prekomjerne sluzi u crijevima, kod slabosti organa za varenje te kod žutice.



Osim što su ljekoviti, cvjetovi i listovi ove biljke su i jestivi, a koriste se kao začin za salate i supe, ali i za jela od graha i ribe. Dodaju se i masnim jelima radi lakšeg varenja, a čest su sastojak raznih čajnih mješavina i likera.



Od miloduha se dobija izuzetno kvalitetno eterično ulje koje se savršeno slaže sa esencijalnim uljem lavande, kadulje, ruzmarina i kamfora. Zbog sadržaja timola koristi se i kao antiseptik, ili kao sastojak zubnih pasti.



Esencijalno ulje miloduha koristi se u kozmetičkoj i parfemerijskoj industriji. U povrtnjaku, miloduh se sadi jer odvlači štetnike od povrća (kupusni bijelac), a privlači oprašivače. Zbog antioksidativnih svojstava se koristi prilikom industrijskog konzerviranja hrane.



I napokon, miloduh se smatra dekorativnom biljkom pogodnom za prekrivanje tla i sprečavanje erozije.



Naučno je dokazano



Da bi se dobilo što kvalitetnije eterično ulje miloduh se prvi put kosi sredinom augusta, a drugi put u prvoj polovini oktobra.



Zahvaljujući izuzetnoj ljekovitosti, miloduh je postao pravi izazov za naučnike širom svijeta.



* Japanski istraživači su potvrdili da njegov ekstrakt djeluje protiv hiperglikemije i dijabetesa, ali i protiv raznih kandida gljivica i određenih bakterija.



* Italijanski znanstvenik Mazzanti sa saradnicima još 1998. godine utvrdilo je antimikotičko djelovanje protiv raznih Candida gljivica.



* Dokazano je fungicidno djelovanje prema 13 sojeva fitopatogenih gljivica (Fraternalle i ssaradnici - 2004. godine).



* Stručnjaci prehrambene tehnologije su utvrdili da ekstrakt miloduha usporava oksidaciju masti i promjenu boje u svinjetini držanoj u hladnjaku nekoliko dana (Fernandez-Lopez J. - 2006).



* 2011. godine je grupa Walter i saradnici potvrdila antimikrobnu aktivnost miloduha prema bakteriji Staphylococcus aureus.



* Iranski znanstvenici na čelu sa prof. Dehghanzadeghom 2012. godine su u svom radu utvrdili jako antibiotsko djelovanje esencijalnog ulja na bakterije Erwinia amylovora i Klebsiella sp..



Korisni recepti



Čaj - Sprema se tako što se jedna kašičica osušene biljke prelije šoljom kipuće vode. Zavisno od težine određene bolesti, dnevno treba piti jednu do tri šolje čaja. Kod liječenja grudnih i plućnih oboljenja miloduh čaj može se zasladiti kašičicom meda.



Ulje - Šaka svježih cvjetova i listova miloduha potopi se u pola litra maslinovog ulja i ostavi da odstoji na suncu nedjelju dana. Nakon toga dobijeno ulje može se koristiti za masažu oduzetih ekstremiteta poslije moždanog udara.



Ovako dobijeno miloduh ulje pokazalo se djelotvornim i kod noćnog znojenja i osjetljivih pluća. Da bi postiglo željeni efekat treba popiti 15 do 20 kapi pomiješanih sa malo vode, ili, još bolje, sa čajem od anisa.



Tinktura - Za popravljanje apetita savjetuje se tinktura od miloduha. Dobija se tako što se šaka cvjetova i listova potopi u litar rakije, ostavi da odstoji tri dana, a zatim se 10 do 15 kapi razrjeđuje u malo vode i ispija pola sata pred obrok, prenosi "Zdravlje u kući".





(24sata.info)