Šećer, koji se prirodno nalazi u majčinom mlijeku, reducira broj štetnih bakterija u stomaku i crijevima.

Ilustracija / 24sata.info

Ovi oligosaharidi održavaju optimalan broj E. colli i drugih bakterija, pa je on kod dojene djece pet do šest puta manji u odnosu na djecu koja su na formuli.



Istina je da smo ono što jedemo. Zbog toga, kako bismo sačuvali zdravlje digestivnog trakta kod djece, neophodno im je osigurati i adekvatnu prehranu. A za bebe to je majčino mlijeko, prenosi portal "Bebe i mame"





