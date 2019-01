Općepoznato je koliko plivanje ima koristi po ljudski organizam, posebno kada je riječ o mališanima. Brojni su roditelji koji djecu upisuju na plivanje i vjeruju da doprinosi inteligenciji, ravnoteži, koordinaciji i perceptivnim sposobnostima djece te generalno pozitivno djeluje na njihov razvoj.

Tako je sve veći broj roditelja koji djecu upisuju na plivanje i to čak sa svega dva mjeseca starosti.



Osim toga, plivanje u značajnoj mjeri doprinosi jačanju veze između roditelja i djeteta. Plivanje se također preporučuje i za autističnu, kao i djecu s drugim posebnim potrebama.



Elif Asena Kilic je trenerica plivanja za bebe u Istanbulu, gradu gdje je sve veća potražnja za kursevima plivanja za bebe. U razgovoru za Anadolu Agency (AA) istakla je kako kurs plivanja namjenjen za bebe i djecu starosne dobe od dva mjeseca pa do pet godina.



Ističe kako je plivanje veoma korisno za djecu, te dodaje da što se djeca prije upoznaju s plivanjem to je za njih više korisnije.



"Vrlo je značajno da razvoj mišića, tjelesna aktivnost i društveni razvoj djeteta počnu što prije. Djeca koja ranije pođu plivati korak su ispred svojih vršnjaka", ističe Kilic.



Dodala je također, kako plivanje ima pozitivne efekte kada je riječ o problemima s ishranom i spavanjem kod djece.



Alper Asan, koji je sina upisao na plivanje dok je jos imao svega sedam mjeseci, ističe kako njegov sin sada ima dvije godine i četiri mjeseca, te kako je plivanje veoma doprinijelo njegovom razvoju.



"Mogli smo primijetiti koliko je plivanje doprinijelo jačanju njegovog samopouzdanja. Preporučujem svim roditeljima da djecu upišu na plivanje u prvih šest mjeseci života", kazao je Asan.

