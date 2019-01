Puzzle, igranje šaha, kartanje i slične društvene igre možda ne mogu usporiti proces starenja mozga, ali ga mogu zaštititi na neki drugi način.

Kada je riječ o zdravlju mozga, istraživači su davno došli do zaključka da je on zdraviji što ga više koristimo. No, najnovijim istraživanjem došlo se do zaključka da aktivnosti koje zahtijevaju mentalnu angažovanost kao što su čitanje i ispunjavanje ukrštenica mogu pomoći mozgu da se odupre demenciji kasnije u životu.



U najnovijoj studiji, starije osobe koje su izjavile da su tokom života uživale u društvenim igrama imale su manju vjerovatnoću da obole od mentalnih bolesti u odnosu na druge starije osobe.



Naime, ovi ljudi su pokazali u standardnim testovima mentalne oštrine da imaju bolje moždane performanse u odnosu na ljude koji nisu igrali društvene igre.



Najnovija studija obuhvatila je skoro 500 starijih osoba u Velikoj Britaniji koje su radile isti test inteligencije i to 11 godina u kontinuitetu.



Počevši od 64 godine života, one su odgovarale na pitanja o tome da li se bave intelektualno stimulativnim aktivnostima, kao što su rješavanje zagonetki, igranje društvenih igara ili čitanje.



Naučnici su zaključili da ovo isto vrijedi i za djecu i mlađe osobe, prenosi Health24.





