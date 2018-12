Kada dođu hladni dani mnogo toga se promijeni u našoj svakodnevici ali i zdravlju. Osim što nam koža postaje suha, a kosa izgubi sjaj, javlja se i niz zdravstvenih problema od kojih neki mogu biti na prvi pogled ne tako teški, ali mogu izazvati neprijatnost i pokvariti dan.

Jedan od tih problema je i bol u grlu, koji, mada je često povezan sa gripom i prehladom, nekada moguć i kao samostalni simptom, gdje niije praćen visokom temperaturom, ali smeta i utiče na rad i normalno funkcionisanje.



Postoje, srećom, prirodni preparati kojima se tretira bol u grlu i koji vrlo brzo daju rezultate.



U suštini, bol u grlu se javlja kao posljedica upale i dejstva bakterija, ali nemojte odmah posezati za antibioticima. Nekada je grlo samo oštećeno nakon upale i grebe i pecka, a to se može riješiti prirodnim putem, bez lijekova. Nekada je dovoljno piti tople napitke, poput čaja i uzimati med, ali ako zaista želite da se riješite ovog problema i to na prirodan i jednostavan način, pogledajte savjete koje smo mi pronašli.



Grgutanje slane vode



Djeluje kao dječja igra, ali grgutanje slane vode u grlu i te kako pomaže u sprečavanju i liječenju bolova u grlu. Objašnjenje je vrlo jednostavno. Slana voda cijepa membranu ćelije bakterije i virusa, zbog čega one ne mogu da se razmnožavaju i dijele.



Iz tog razloga je ovu metodu moguće koristiti i kao prevenciju prehlade i gripa, ali i kao dodatak uz uobičajeno lečenje ovih problema. Isto tako možete slanu vodu koristiti za ispiranje nosa, kada vam je potrebna manja pipeta ili slamčica kako biste je aplikovali u nos.



Konzumiranje smrznutih proizvoda



Izgleda da je kod liječenja grla zapravo potrebno činiti potpuno suprotnu stvar od one koja nam se čini da je dobra na prvi pogled. Iako nam je prvi instinkt da kod bolova u grlu pijemo tople i vrele napitke, za smanjivanje upale je zapravo bolje uzimati led i smrznute proizvode, poput sladoleda.



Izbjegavajte hranu koja izaziva gorušicu – bilo da je inače imate ili ne, kiselina iz želuca može samo pogoršavati bolove u grlu. To znači da treba izbjegavati svu hranu koja je izaziva, a to je najčešće pržena i brza hrana. Osim toga, u ovu hranu spadaju i citrusi, jer zbog svoje prirodne kiseline mogu izazivati kiselinu u želucu.



To je naročito važno naglasiti, jer ljudi instinktivno uzimaju više citrusa tokom hladnih dana a naročito ako su se razboljeli i ne znajući da time pogoršavaju stanje. U tom smislu je neophodno i uzimati antacide, odnosno lijekove koji smanjuju gorušicu kako biste smanjili bolove u grlu.



Od lijekova je najbolje uzimati brufen



Iako smo najčešće ubeđeni da nam antibiotici i lijekovi protiv visoke temperature pomažu i kod upale grla, najbolji način da smanjite upale i bolove koji nastaju zbog nje je zapravo uzimati lijekove koji smanjuju bolove, a to je brufen. Naravno, nemojte pretjerivati i držite se uputstva, ali uzimajte ovaj lijek kada je bol najjači kako biste smanjili napetost.



Opustite mišiće



Kada smo već spomenuli brufen, jedan od lijekova je zapravo opustiti mišiće, jer grlo je zapravo napeto i stegnuto kada je inficirano i upaljeno, što pojačava bol. Brufen u tome pomaže, ali nije loše odmoriti od svih napetih situacija, uzbuđenja i pritisaka koje imamo. To znači, baš kao da imamo „pravi“ grip, treba opustiti tijelo i odmarati barem jedan dan. Zamračite sobu, pustite i muziku ako želite, ali jednostavno, dajte svom tijelu priliku da se opusti i smiri.



Ako ništa ne pomaže, onda ipak idite kod ljekara



Ako i za 48 sati bol u grlu ne prođe, to znači da ipak imate bakterijsku infekciju i da treba posjetiti ljekara koji će dati antibiotik. To takođe znači da antibiotik ne uzimate sami, već isključivo prema preporuci ljekara i po mogućstvu nakon urađenog antibiograma koji će pokazati koji lijek vam je potreban.





