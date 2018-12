Umjesto kafe, mnogo je bolje popiti čašu soka od narandže, savjetuju stručnjaci. Osim što krijepi organizam, sok od mnogima omiljenog citrusa smanjuje i rizik od demencije za gotovo 50 odsto jer povoljno djeluje na centralni nervni sistem, pokazuju rezultati nedavno objavljene studije Univerziteta u Bostonu.

Osim vitamina C, sok od naranže sadrži i mnogo drugih sastojaka koji štite mozak, otkrili su naučnici Univerziteta u Bostonu, istražujući kako konzumiranje voća i povrća utiče na pojavu i razvoj nekih neuroloških oboljenja.



Studijom, koja je trajala 20 godina, obuhvaćeno je 28.000 muškaraca, a rezultati pokazuju da su pripadnici jačeg pola – koji su svaki dan pili malu čašu soka od narandže – imali 47 odsto manji rizik za razvoj problema sa pamćenjem, praćenjem instrukcija ili snalaženjem u poznatim područjima, koji mogu da budu rani pokazatelji pada aktivnosti mozga i demencije.



Ishrana bogata antioksidansima kod njih je spriječila drastičnu degeneraciju mozga,do koje dolazi starenjem ćelija. U isto vrijeme, spriječava se nagomilavanje štetnih molekula ali i čuva potreban dotok krvi do mozga, naglašavaju naučnici.



Nutricionisti naglašavaju da je najbolje konzumirati svježe voće, zatim, ukoliko je to neophodno, svježe samljeveni plodovi uz dodatak vode, a ako želite da uživate u soku obavezno ga malo razblažite vodom.



