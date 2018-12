Mladi aktivisti Crvenog križa Kantona Sarajevo danas su brojnim aktivnostima obilježili 1. decembar - Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, a koji se ove godine obilježava pod motom "Saznaj svoj status".

Arhiv / 24sata.info

Na platou ispred Katedrale upriličena je prezentacije u kojoj su posebno mlade podsjetili na opasnosti od HIV/AIDS-a. Dijele promotivni materijal prolaznicima, crvene mašnice koja simbolizira brigu o oboljelima od HIV/AIDS-a.



Mladi volonteri Senad Hlilović i Emina Dorić kažu da je u BiH od HIV/AIDS-a od 1996.godine do danas oboljelo oko 340 osoba, te ističu da je BiH država sa najmanjim procentom oboljelih u Evropi. Mišljenja su da je to zbog načina odgoja, odnosno konzervativnog pristupa seksualnim odnosima.



- Trebamo biti ponosni što imamo mali broj oboljelih od HIV/AIDS-a, ali ipak trebamo raditi na prevenciji te bolesti u našoj državi – naglasio je Halilović.



Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a je prilika ukazati na važnosti spolnog zdravlja, a volonteri CK KS su podsjetili da je testiranje u Kliničkom centru u Sarajevu besplatno i to u terminu od 08.00 do 16.00 sati, anonimno je i identitet oboljelih je zaštićen.



U 2017.godini je prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije od posljedica AIDS-a umrlo oko milion ljudi, a s HIV infekcijom živjelo je oko 37 miliona.



Također, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC/WHO) u Evropi je zadnjih trideset godina bilo oko dva miliona osoba s HIV-om.

(FENA)