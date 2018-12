Već tri decenije u svijetu se 1. decembra obilježava kao Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, s ciljem podizanja svijesti o pandemiji AIDS-a uzrokovanoj širenjem HIV infekcije.

Obilježavanje ovog dana predstavlja priliku za ljude diljem svijeta da se ujedine u borbi protiv HIV infekcije, da pokažu potporu osobama koje žive s HIV infekcijom i da se prisjete onih koji su umrli od posljedica bolesti.



Kampanjom su obuhvaćene različite teme i ciljne skupine ljudi, a ona se ove godine provodi pod sloganom "Saznaj svoj status".



Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u razdoblju od 1992. godine do kraja jedanaestog mjeseca ove godine, u Federaciji Bosne i Hercegovine registrirana je 221 osoba kojoj je dijagnosticirana HIV infekcija. Među njima je 98 osoba oboljelih od AIDS-a. U istom razdoblju, 47 oboljelih osoba je umrlo.



Među zaraženim osobama njih 86 posto je muškog spola. Najveći broj HIV slučajeva registrira se u dobnoj skupini od 30-39 godina (33 posto), odnosno u dobnim skupinama od 25-49 godina (78 posto).



U posljednjih pet godina, u Federaciji BiH prosječno se registrira 14 novih slučajeva infekcije HIV-om, što čini stopu od 6 slučajeva na milion stanovnika, odnosno predstavlja nisku razinu HIV epidemije.



Zabilježeni porast novootkrivenih slučajeva infekcije HIV-om posljednjih godina povezan je sa većim brojem testiranja, što je rezultat djelovanja centara za dobrovoljno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje.



U 2018. godini, u Federaciji BiH prijavljeno je 18 novih slučajeva zaraze HIV-om, među kojima su 4 slučaja obolijevanja od AIDS-a.



Prema načinu prijenosa u ukupnom broju slučajeva, dominantan način zaražavanja HIV-om bio je nezaštićeni spolni odnos, i to homoseksualni/biseksualni (muškarci koji imaju spolne odnose sa muškarcima-MSM) sa 47,1 posto i heteroseksualni sa 42,1 posto.



Za 6,8 posto slučajeva način zaraze HIV-om bio je intravenoznim unosom droga (nesterilan pribor), a zabilježen je i jedan slučaj vertikalnog prijenosa, sa majke na dijete.



U posljednjih nekoliko godina, zabilježen je porast infekcije HIV-om među MSM populacijom, sa najvećim zabilježenim brojem slučajeva u 2016. godini (14 slučajeva). U 2018. godini zabilježeno je 12 novih slučajeva HIV infekcije među MSM populacijom, istaknuto je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.



Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (eng. World AIDS Day), obilježava se 1. decembra svake godine od 1988., pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), s ciljem podizanja svijesti javnosti o infekciji HIV-om i AIDS-u, ali i radi prevenciji zaraze HIV-om, te dostupnosti terapije čijom se primjenom postiže gotovo normalno očekivano trajanje života zaraženih, kao u zdravoj populaciji. Jedan od načina solidariziranja s ljudima inficiranim i oboljelim od AIDS-a je isticanje crvene vrpce.



