Oko nas je uvijek dosta virusa koji se lako šire, a od njih bi nas trebao braniti imuno sistem. Međutim, ukoliko je on nizak više smo podložni gripama i prehladama. Postoji nekoliko prirodnih lijekova kojima se ovo može prevenirati.

Arhiv / 24sata.info

Med je pun vitamina, minerala, enzima i antioksidanata te se u kombinaciji sa bijelim lukom često koristi za poboljšavanje imuniteta. Bijeli luk pomaže bijelim krvnim zrncima da se bore protiv virusa.



Preporučuje se da u teglu meda ubacite osam do deset čehni bijelog luka i da jednom dnevno pojedete kašiku meda i bijelog luka.



Kurkuma i đumbir također pomažu u padu imuniteta. Možete ih kombinirati tako što ćete uzeti tri šolje vruće vode, dodati kurkumu i đumbir te sve to izmješati i ostaviti da se kiseli pet do deset minuta. Za bolji okus dodajte limun i med.



Limun u sebi sadrži veliku količinu vitamina C koji odlično podiže imuno sistem. U jednu čašu tople vode iscjedite pola limuna te odmah popijte jer brže djeluje toplo.



Zeleni sok sadrži dosta antioksidanata i vitamina C, a za pripremu vam je potrebno malo špinata, dvije narandže, malo celera i malo đumbira. Sve to izmješajte i popijte.



(Klix)