U sklopu projekta MELAdetect – Rano otkrivanje melanoma kože, u Mostaru je u utorak održana radionica o kliničkim značajkama melanoma, koja je okupila eminentne stručnjake iz te oblasti.

Ilustracija / 24sata.info

Radionica je organizirana s ciljem širenja znanja i podizanje svijesti o mogućim kliničkim slikama melanoma, novim dijagnostičko-terapijskim procedurama i mogućnostima sudjelovanja u kliničkim studijama, budući da je melanom najzloćudniji tumor kože i sluznica te da ga uvijek nije lako dijagnosticirati u ranoj fazi.



"Riječ je o dvogodišnjem projektu kojim je obuhvaćeno educiranje medicinskog i nemedicinskog kadra jer naši bolesnici, nažalost, nemaju još uvijek naviku samopregleda kože. Stoga često pigmentne promjene prvi put mogu primijetiti oni koji se ne bave medicinom, u prvom redu pedikeri (promjene na stopalima), manikeri, (promjene na rukama), frizeri (promjene u vlasištu), odnosno kozmetičari (promjene na licu i ostaloj koži)", istaknula je subspecijalista dermatološke onkologije prof. Dubravka Šimić.



Dodala je kako melanom nije uniformna bolest, napomenuvši kako postoji više kliničkih oblika melanoma.



"On se pojavljuje u 90 posto slučajeva na koži, ali ne smijemo zaboraviti ni onih 10 posto slučajeva koji pripadaju oku i sluznici, kada ga je vrlo teško prepoznati, ocijenila je doktorica Šimić.



Naglasila je kako postoje klinički oblici koji se vremenski dugo razvijaju, od 3 pa do 30 godina, ali da, nažalost, ima i kliničkih oblika koji se zovu invazivnim melanomima, koji se mogu razviti od nekoliko tjedana pa do nekoliko mjeseci, i to vrlo visokog stupnja.



Njegovo kasno otkrivanje ostavlja male mogućnosti za izlječenje oboljelih te je od iznimne važnosti rano otkrivanje, kazala je.



"Što ranije prepoznamo promjene u nekoj pigmentnoj leziji, odnosno nevusu ili novonastaloj promjeni to ćemo ga otkriti u ranijoj fazi bolesti kada će izlječenje biti puno bolje, gotovo devedesetpostotno, i kada ćemo na taj način produžiti život bolesniku", poručila je Šimić.



Govoreći o broju oboljelih od melanoma, Šimić je kazala kako je upravo jedan od ciljeva oformiti jedinstveni registar raka kože za BiH, ili bar za Federaciju BiH.



"Statistički podaci su povezani samo s pojedinim klinikama, odnosno pojedinim liječnicima koji rade epidemiološka istraživanja. U svakom slučaju, i kroz ovo što komuniciramo multidisciplinarno, možemo odgovorno reći da je melanom u BiH u porastu", zaključila je Šimić.



Projekt MELAdetect realizira se u sklopu trilateralnog programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020, koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.





