Stiglo je vrijeme u kojem nam je važnije nego ikada opskrbiti se vitaminima i mineralima kako bismo izbjegli prehlade. Više nego ikada obraćamo pažnju na supernamirnice.

Ilustracija / 24sata.info

To ne znači da moramo posezati za egzotičnim ili skupim proizvodima. Ono najbolje voće i povrće često se može pronaći na svakoj tržnici ili u trgovini. Pritom je poželjno upravo sada konzumirati sezonske namirnice. Naime, kako su sada na svome vrhuncu, tako i najviše obiluju hranjivim tvarima.



Evo nekih od njih.



Mandarina



Kada se na tržnicama i u trgovinama počinju prodavati mandarine, znamo da je sa sigurnošću stigla jesen. Bogata je vitamina C, zbog čega se ovo citrusno voće često koristi tijekom sezone prehlada i gripa, a kako ubrzava metabolizam, smatra se i povoljnom namirnicom za skidanje kilograma.



Mandarina obiluje i vlaknima, zbog čega će povoljno utjecati na probavu. Citrusne note povoljno djeluju i na živčani sustav, pa će konzumacija ovog voća povoljno djelovati i na stresne situacije.



Jabuka



Kasna jesen nezamisliva je bez uživanja u možda i najpoznatijem jesenskom voću – jabuci. Zabilježeno je više od deset tisuća sorti jabuke, a koliko je ljudi vole, dovoljno govori i naširoko rasprostranjena uzrečica „Jabuka na dan tjera doktora iz kuće van“. Jabuka snažno djeluje na imunološki sustav, a kako čak 82 posto nje čini voda, mnogi joj se okreću prilikom provedbe zdravijeg načina života. Obiluje vlaknima i zbog toga je odličan saveznik za urednu probavu.



Naranča



Kada tijekom zimskih i jesenskih mjeseci posežemo za hranjivim međuobrokom, često nam se na listi nađe upravo naranča. Osim vitaminom C i vodom, naranče su bogate mineralima: kalcijem, kalijem i magnezijem. Kalcij čuva kosti, a kalij živčani sustav i mišićna tkiva. Odličan su izbor i za trudnice zbog zasićenosti folnom kiselinom.



Nar



Iako njegovo čišćenje i nije najveselija aktivnost, nar ili šipak jedna je od najboljih namirnica za kojima možete posegnuti u ovom periodu. Osim što povoljno utječe na zdravlje krvožilnog sustava i jača imunitet, nar, baš poput banane, utječe i na naše raspoloženje. Naime, bogat je fitokemikalijama koje potiču stvaranje seratonina, poznatog kao hormona sreće, a svaka pomoć za bolje raspoloženje u ovim sivim i tmurnim danima i više je nego dobrodošla.



Kupus



Zeljasto povrće iz porodice krstašica jedno je od mnogima omiljenog zimskog povrća. Ne samo da od njega nastaje jelo našeg djetinjstva (sarma, dakako), nego su dobrobiti koje pruža našem organizmu mnogostruke. Sirov ili ukiseljen, sadrži gotovo 50 posto potrebnog dnevnog vitamina C, što ga stavlja i ispred naranče. Ima snažna protuupalna svojstva, zbog čega se i jede u sezoni prehlada, a nezamjenjiv je i u podizanju imuniteta.



Špinat



Poznat kao jedan od najvećih izvora kalija (a željeza u nešto manjoj mjeri) špinat je pravi kralj zimskih jelovnika. Prepun je vode, zbog čega je dijetetska namirnica koja bi se trebala naći u svačijem obroku.



Svježi špinat manjih listova, poznat kao baby špinat, može se dodavati u smoothie i salate, no one tvrđe i starije listove potrebno je termički obraditi kratkim blanširanjem ili obradom na pari. Kao takvi mogu se poslužiti u raznim umacima, pireu, gustim juhama ili varivima.



Kelj pupčar



Prokulice ili kelj pupčar, baš kao i kupus, pripadaju zeljastima biljkama iz porodice krstašica. Bogat je vitaminom A i kalijem. Snižava razinu kolesterola u krvi, a jednako je tako idealan za osobe koje pate od upale crijeva.



Može se jesti u salati ili varivima, no najukusniji je kada se karamelizira odnosno kratko poprži na maslinovu ulju. Zbog svog simpatičnog oblika i slatkastog okusa bit će zanimljiv i djeci.



Cikla



Cikla se često naziva kraljicom zdravlja, a od davnina je poznata kao glavni saveznik u liječenju anemije, odnosno slabokrvnosti. Naime, pigment betacijanin koji se nalazi u cikli pomaže hemoglobinu prenijeti kisik do stanica. Time utječe i na povećanje energije, ali i sprječava vrtoglavice koje često idu ruku pod ruku s anemijom. Od cikle se može napraviti i sok, a ako se redovito konzumira, može značajno pročistiti jetru, prenosi Zadovoljna.hr.



Crveni radič



Iako mnogima nije najukusnije povrće zbog svoje gorčine, crveni radič svakako je prava supernamirnica. Obiluje kalijem i vitaminom C, a često se koristi i u liječenju zatvora i poboljšanja općeg zdravlja crijeva. Njegov se gorkasti okus može ublažiti u kombinaciji s drugim povrćem, primjerice kada je dio salate od krumpira.



Koraba



Iako možda mnogima ne zvuči kao privlačno povrće, koraba obiluje hranjivim vrijednostima, a pritom ima malo kalorija. U 100 grama nalazi se svega 27 kalorija te obiluje željezom, kalijem, magnezijem i fosforom, kao i vitaminom C. Upravo zbog potonjeg pomaže u boljoj apsorpciji željeza, što organizam opskrbljuje energijom. Može se jesti na salatu ili kao dodatak rižotima i tjestenini u kombinaciji s drugim povrćem.



(24sata.info)